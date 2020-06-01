SpaceX 龙飞船上的宇航员成功进入国际空间站
据腾讯科技报道，北京时间 6 月 1 日凌晨 1 点 23 分左右，搭乘 SpaceX 龙飞船的两位美国宇航员先后进入国际空间站，与等待在那里的宇航员会面。
两个多小时前，北京时间 5 月 31 日 22 点 30 分，载人龙飞船刚刚与国际空间站成功对接。
载人龙飞船上搭载的两位宇航员是：道格拉斯 G 赫尔利（Douglas G. Hurley）和罗伯特 L 贝恩肯（Robert L. Behnken），分别出生于 1966 年和 1970 年。他们都是曾经三次进入过太空，而且还都是执行过航天飞机任务的老手。
淘宝特价版将推直播业 主打 C2M 定制货品
5 月 31 日，阿里巴巴宣布，淘宝特价版将于天猫 618 期间正式上线直播业务，主推 C2M 定制货品，同时推出 “超级厂长” 计划，主推厂长直播，通过直播方式加速工厂直供落地，助力数字化升级。
淘宝特价版是淘宝于 2019 年 3 月推出内测的一款 APP。今年 3 月 26 日，淘宝特价版正式推出，主打超低价白牌商品，由 C2M 事业部统筹。近日，淘宝特价版一下冲到了苹果应用商店免费 App 的第六位，超过微信、抖音、快手等。从 3 月 22 日起，淘宝特价版已连续多日在电商榜中排名第一。
神州租车第一季度净亏损 1.88 亿元 同比由盈转亏
5 月 31 日，神州租车发布第一季度财报。
财报显示，2020 年第一季度总收入为人民币 13.25 亿元，去年同期则为人民币 18.50 亿元，同比减少 28.3%。净亏损 1.88 亿元，去年同期净利润为 3.90 亿元，同比由盈转亏。
其中，神州租车第一季度租赁收入总额同比减少 35.0% 至人民币 9.47 亿元。汽车租赁收入同比减少 30.6% 至人民币 8.79 亿元，主要由于新型冠状病毒爆发导致单车日均收入减少，被为了刺激需求而延长的租赁期所抵销。于报告期内，平均每日汽车租赁车队同比增长 9.6% 至 113325 辆。车队租赁及其他收入同比减少 63.9% 至人民币 6870 万元，主要由于神州优车股份有限公司租赁的车队减少。
微贷网官宣退出 P2P 网贷行业
5 月 31 日，微贷网官方微信公众号发布消息表示，基于国家政策及行业趋势原因，微贷网经审慎研究决定，将于 2020 年 6 月 30 日前退出网贷行业，不再经营网贷信息中介业务。
微贷网表示，应出借人要求，资管计划签约截止日期为 2020 年 6 月 9 日 18 点整，截止时间后签约通道将关闭。对资管计划签约截止时间后仍未签约的出借人，兑付方案将尽快另行公布。
根据微贷网官网公布的数据显示，截至 2020 年 2 月，借贷余额 85.83 亿元，累计借贷金额 2986.63 亿元。
Uber 斥 60 亿美元收购外卖 Grubhub 正讨论分手费
据外媒报道，知情人士透露，Uber 和 Grubhub 已经就收购价格接近于达成一致，目前正在讨论如果遭遇政府监管部门否决之后的分手费。
据国外媒体报道，知情人士说，在双方的谈判中，Grubhub 希望 Uber 在美国政府监管机构否决收购交易计划后向其支付一笔现金。分手费在大型公司的收购兼并交易中很常见。在两家公司达成收购协议之后，必须提交给美国甚至是欧盟委员会进行反垄断审核，如果监管部门反对，则收购计划最终流产，分手费相当于是对被收购公司所带来不利影响的一种经济补偿。
消息人士表示，如果收购计划被美国政府否决，Uber 并不愿意向 Grubhub 支付大额的分手费，主要原因是 Uber 报出的收购价已经比较优厚。