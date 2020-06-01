SpaceX 龙飞船上的宇航员成功进入国际空间站

据腾讯科技报道，北京时间 6 月 1 日凌晨 1 点 23 分左右，搭乘 SpaceX 龙飞船的两位美国宇航员先后进入国际空间站，与等待在那里的宇航员会面。

两个多小时前，北京时间 5 月 31 日 22 点 30 分，载人龙飞船刚刚与国际空间站成功对接。

载人龙飞船上搭载的两位宇航员是：道格拉斯 G 赫尔利（Douglas G. Hurley）和罗伯特 L 贝恩肯（Robert L. Behnken），分别出生于 1966 年和 1970 年。他们都是曾经三次进入过太空，而且还都是执行过航天飞机任务的老手。

淘宝特价版将推直播业 主打 C2M 定制货品

5 月 31 日，阿里巴巴宣布，淘宝特价版将于天猫 618 期间正式上线直播业务，主推 C2M 定制货品，同时推出 “超级厂长” 计划，主推厂长直播，通过直播方式加速工厂直供落地，助力数字化升级。

淘宝特价版是淘宝于 2019 年 3 月推出内测的一款 APP。今年 3 月 26 日，淘宝特价版正式推出，主打超低价白牌商品，由 C2M 事业部统筹。近日，淘宝特价版一下冲到了苹果应用商店免费 App 的第六位，超过微信、抖音、快手等。从 3 月 22 日起，淘宝特价版已连续多日在电商榜中排名第一。