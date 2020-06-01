vivo 专业影像旗舰 X50 系列手机正式发布，这次是把影像做为主要的卖点。vivo X50 系列搭载的防抖微云台通过异形磁动框架、S 型 FPC 排线等黑科技突破主板空间极限，将主摄与主板在空间上巧妙堆叠，最终将微云台成功 “塞入” 手机当中。此外，还支持专业人像模式、60 倍超级变焦、超级夜景、夜景逆光人像、星空模式、超广角、超微距等功能，打造全焦段智慧影像新概念。

X50 Pro+搭载的三星 GN1 感光元件是 vivo 历史上的 “超级大底”，足有 1/1.3” 英寸，支持全像素双核对焦和 QuadBayer 滤镜设计，再配合大光圈，vivo X50 Pro+综合感光性能大幅提升。并且 X50 Pro+还拥有高清一亿模式，拥有清晰画质的同时，也为后期裁剪和二次创作提供了充足的空间。处理器上，vivo X50 Pro+采用高通骁龙旗舰级 865+X55，支持 NSA/SA 双模 5G 组网，并支持 LPDDR5，为整机的流畅运行和专业影像能力提供了强劲支撑。

配色上，X50 系列在保持雅致、简洁的基础上也参考了很多流行色彩搭配。经过上千次的色彩调配，制作了近六百个手板后，X50 系列设计团队最终将 “液氧”、“浅醺”、“黑镜” “引力” 多款无比迷人的色彩呈现在消费者眼前。X50 系列采用 90Hz/120Hz 高屏幕刷新率，采用的 HDR10+技术可以保留暗光场景的细节以及防止高光场景的过曝问题，提升画面的色彩丰富度和细节完整度。

价格方面，vivo X50 提供 8GB+128GB、8GB+256GB 两个版本可供选择，价格分别为 3498 元、3898 元，6 月 6 日线上线下同步开卖；X50 Pro 提供 8GB+128GB、8GB+256GB 两个版本可供选择，价格分别为 4298 元、4698 元，6 月 12 日线上线下同步开卖；X50 Pro+提供 8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB 三个版本可供选择，价格分别为 4998 元、5498 元、5998 元，将于于 7 月发售。