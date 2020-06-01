正如之前预告过的，中兴今天发布了中兴天机 Axon 11 SE 5G，这款手机是国内首款支持四大运营商全频段全网通的 5G 双模手机。

中兴天机 Axon 11 SE 5G 采用 6.53 英寸打孔屏，孔径为 3.56mm；指纹识别模块位于背部；主相机阵列为正方形排列，下方为 LED 补光灯。手机配备天玑 800 处理器、LPDDR 4X 内存和 UFS 2.1 闪存。电池容量为 4000mAh，散热方面采用液冷散热技术。此外，3.5mm 耳机孔也得到了保留。

相机部分，中兴天机 Axon 11 SE 5G 配备 4800 万像素主摄、800 万像素超广角（120 度）镜头、200 万像素微距镜头和 200 万像素景深镜头，支持超级夜景模式、AI 智能场景识别等模式与功能。自拍相机为 1600 万像素，支持 HDR 逆光美颜、AI 人像。视频拍摄还支持广角视频防抖。

5G 方面，天机 Axon 11 SE 采用 360 度环绕集成天线设计，拥有全 5G 频段，支持包括中国广电在内的四大运营商网络。

中兴天机 Axon 11 SE 5G 有极光魅海和极光冰川两种配色，6+128、8+128、8+256 三个版本的价格对应是 1998 元、2298 元、2598 元。