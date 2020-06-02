之前动点出海报道的以 TikTok 为 “模仿对象”，在印度短时间内爆红，获得 500 万下载的短视频应用 Mitron，目前已从 Google Play 商店下架。

下架的具体原因不得而知，有信息源称该应用违反了 Google Play 商店的 “ 垃圾内容和最基本的功能” 规定。

Google 的规定中写道：“我们不允许应用纯粹提供与 Google Play 上已有的其他应用相同的体验。应用应提供独特的内容或服务，为用户带来价值”。

Mitron 还有另外一些不合规举动，比如他们的应用详细信息和隐私政策从上线那天起都是空白，直到 6 月 1 日才更新。

印度用户对 TikTok 的负面情绪，使得这款存在诸多 BUG 的短视频应用获得了人气与下载量。

Mitron 的功能和特性和 TikTok 几乎一模一样。有些用户甚至猜测这是字节跳动自己山寨自己的产物。

在过去的一周里，Mitron 成为了印度热门话题，负面新闻也随之不断曝光。有报道称，Mitron 的源代码是它背后的运营商 Shopkiller 以 34 美元的价格从巴基斯坦的软件开发商公司 Qboxus 手中买下的。而根据 Qboxus 的说法，Mitron 理论上山寨的是巴基斯坦的 TicTic。Shopkiller 买下了源代码，更换了图标就上传到 Google Play 商店。