6 月 1 日，各大电商平台就已正式开启 618 购物节。各大厂商纷纷推出一系列优惠，让利消费者，许多厂商在 618 购物节伊始便捷报频传。其中，智能穿戴厂商华米科技发布的 618 战报尤其亮眼，不仅创下 Amazfit 品牌销售速度新纪录，更收获四项冠军。

战报显示，618 开门红首日，Amazfit 品牌天猫销售额超去年 618 全天 450%，Amazfit 品牌京东销售额超去年 618 全天 230%，Amazfit 品牌小米有品销售额超去年 618 全天 600%。

华米科技旗下 Amazfit 品牌一举斩获天猫智能手表类目销量冠军、天猫智能手表类目预售量冠军、小米有品智能手表品类销量冠军、小米有品智能手表品类销售额冠军。

其中，Amazfit 品牌在早前的 618 预售期，便斩获天猫智能手表类目预售量冠军。 6 月 1 日凌晨，仅用 25 分钟，Amazfit 智能手表销售额就超越去年 618 全天，26 分钟销量超越去年 618 全天。

其介绍，华米科技旗下 Amazfit 品牌智能手表拥有七条产品线，Amazfit GTR 和 Amazfit GTS 等多款时尚智能手表领跑主流智能手表市场，又推出了新一代 “ 国民级智能手表 ” Amazfit 米动手表青春版 1S。以拥有 24 天超长续航的 Amazfit GTR 为例，手表致敬经典腕表设计，内置 14 种运动模式、50 米游泳防水、NFC 公交门禁等功能。不久前，华米科技 Amazfit 品牌多款产品成为中国国家田径队官方推荐智能可穿戴产品，同时，华米科技还与钟南山院士团队携手，共建腕部智能可穿戴联合实验室，在运动和健康领域均收到了权威认可。

据市场调研机构刚刚公布的 2020 一季度智能穿戴设备市场分析报告显示，华米科技逆势而上，Amazfit 品牌出货量超过一百万，同比增长率超过 80.2%。