近日，工业网络安全企业北京珞安科技有限责任公司正式完成数千万元 B 轮融资。本轮融资由琥珀资本领投，老股东加盛投资（由三一集团做为基石投资人、无锡市政府引导支持）、同创伟业继续加码支持。

随着本次 B 轮融资的完成，珞安将继续加大工控安全系列产品的研发投入，布局工业互联网安全拳头产品。

珞安 CEO 张晓东表示：“此次融资后，珞安将主要在三个方向上进行投入，首先是持续打造实战化、易部署、易维护的货架式标杆产品，使其逐渐升级成业内的 “爆款 “产品，力争达到行业内出货量第一；其次，加大工业互联网安全拳头产品的研发投入，将成熟的工控安全技术与人工智能和区块链等技术进行深度融合，希望能引领行业内的技术高点；第三，将大力拓展和加强渠道与区域市场的建设，为客户提供更加优质和安全可靠的服务保障。”

珞安是专注于工业网络空间安全的创新型高科技企业，提供面向工业网络的安全防护产品、行业解决方案及安全服务，服务遍布电力、石油石化、智能制造、轨道交通、化工、军工、市政、烟草等关键信息基础设施行业，覆盖 200 多家重点客户，典型客户包括国家电网、南方电网、中国石油、中国海油、中国石化、中国化工、中国西电、三一重工、中国烟草、地方轨道交通等。

接下来，珞安将持续加大对技术创新及产品研发的投入，精细化打造货架式产品矩阵，为用户提供专业可靠的产品和解决方案。同时还将进一步完善营销和服务体系，大力发展销售渠道，建立更多的区域支持中心来提升运营及项目部署能力。未来，珞安希望能通过区域支持中心快速响应客户需求，为客户提供安全可靠的服务保障。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。