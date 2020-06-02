百胜中国日前宣布与植物肉业界公司别样肉客（Beyond Meat）合作，将于 6 月 3 日开始在中国肯德基、必胜客和塔可贝尔指定餐厅限时推出别样汉堡（Beyond Burger）。此次合作是别样肉客的标志性产品别样汉堡在国内的首次亮相。

肯德基将于 6 月 3 日在北京、成都、杭州和上海的 5 家指定餐厅推出为期 3 天的 “植培牛肉芝士汉堡” 产品公测，产品中的 “牛肉” 来自于别样肉客的产品——别样汉堡牛肉饼（一款牛肉风味植物蛋白制品）。

必胜客也将于 6 月 8 日至 11 日首次在上海的 6 家餐厅推出汉堡套餐——现时 X 未来牛排双堡联盟，创新采用其植物蛋白制品——别样汉堡牛排堡与澳洲西冷牛排堡的套餐形式。

此外，塔可贝尔也将于 6 月 3 日至 10 日在上海的 3 家餐厅提供以别样汉堡牛肉饼为原料制作的塔可。这款塔可结合了塔可贝尔的经典搭配，包括黄金脆皮玉米饼、墨西哥特色的辣椒和黑豆、蔬菜和独特风味的调料。

以植物蛋白为原料的 “植物肉” 产品已成为全球越来越流行的美食概念。在与别样肉客合作之前，肯德基和塔可贝尔曾在中国进行过植物性肉产品的公测。2020 年 4 月，肯德基在上海、广州和深圳的部分餐厅推出了植培黄金鸡块的试吃活动。2019 年 12 月，塔可贝尔也曾在上海的部分门店推出了限量植物肉塔可系列产品。