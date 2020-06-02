动点科技 TechNode 成立之初，便致力于深化中国与全球科技市场的关系。2018 年，动点科技更是设立 TechNode Global 国际部门，更深度地服务于亚洲科技界，拉近地区之间的联系。TechNode Global 的成立也代表了动点科技对亚洲科技创新和趋势的热切关注。这两年来，TechNode Global 在亚洲多个城市举办活动，并在 2020 年初发布了 《2019 东南亚互联网趋势报告》。
今天，动点科技非常自豪地面向全亚洲推出 ORIGIN 创新大奖。如果说 ChinaBang Awards 是中国的创新礼赞，那么 ORIGIN 创新大奖就是全亚洲创新创业精神的精华。
动点科技 TechNode 创始人兼 CEO 卢刚博士表示：“我们很高兴也很幸运能够参与到亚洲科技的发展。ORIGIN 创新大奖的推出，可以让更多人了解全亚洲人工智能、食品、农业、金融科技、供应链和新零售、电子商务等不同领域中最优秀的创新创业者。”
他还讲到：“动点科技从 2012 年开始举办一年一度的 ChinaBang Awards。在过去的近十年里，我们见证了一大批中国新兴创业公司的成长。我相信，TechNode Global 可以依托动点科技在这方面的专业眼光，通过 ORIGIN 创新大奖更好地服务于亚洲科技界。”
2020 年第一届 ORIGIN 创新大奖，我们诚挚邀请亚洲科技界的每一位从业者都参与进来，进行四大类奖项的提名，包括创业公司奖、数字转型奖、生态系统推动者奖和创业领袖奖。
亚洲蓬勃发展的科技初创企业生态系统并非一蹴而就，也不是偶然，我们要向那些推动生态圈发展的人表示敬意。亚洲的成功在很大程度上也要归功于那些先驱者。他们热衷于科技，能够迅速抓住机遇，为整个地区创新生态带来了积极的影响，推动着当地企业的成长和发展。
今年，全球都遭遇了新冠疫情的冲击。面对风险与挑战，许多企业都作出了关键的决策。因此，我们将特别设立 “ 抗灾创新奖”，以表彰那些积极面对疫情，抗击疫情的公司和服务。
当你看到这篇文章时，ORIGIN 创新大奖的提名已经开始，在北京时间 2020 年 8 月 31 日 23 时 59 分前，任何人都可以在 technode.global/origin/innovation-awards 上提交自己认为实至名归的奖项得主。
ORIGIN Innovation Awards 共设四个大类 19 个小类。
数字化转型奖
- 最杰出数字化转型
创业公司奖
- 人工智能
- 金融科技
- 物联网
- 健康科技
- 物流仓储
- 电子商务
- 食品和农业技术
- 媒体和娱乐业
- 供应链与新零售
- 教育科技
- 软件即服务（SaaS）
生态系统推动者奖
- 最受欢迎 VC 机构
- 生态构建者奖
创业领袖奖
- 优秀女性 VC
- 优秀女创始人
- 年度创始人
- 优秀生态环境建设解决方案
- 战疫创新奖
提名期结束后，我们将组织亚太地区的资深媒体、VC、PE 和企业高管，以评审团的形式对每一个小类的提名者进行评比，最终确定获奖者。
我们诚挚地期待您的参与，让我们一起感受亚洲的创新实力和不屈不挠的精神。
如何参与
所有提名都接受自荐和他人推荐。我们在每个类别中寻找符合以下标准的优秀创新者。
创业公司类别的入选标准：
- 被提名企业必须是在亚太地区的公司或在亚太地区运营的公司。
- 被提名企业应具有商业化产品。
- 被提名企业融资不应超过 B 轮（即接受从无融资到 B 轮）
数字化转型类别的入选标准：
- 被提名的企业应在亚太地区设有办事处。
- 被提名的项目或倡议应在 2017 年 1 月至 2020 年 4 月期间（近三年内）启动并处于执行阶段。
生态系统推动者的入选标准：
- 被提名企业必须是在亚太区域内工作或运营的公司。
创业领袖类别的入选标准：
- 被提名人应在亚太区域内。
奖项时间表
提名期：2020 年 6 月 1 日 – 8 月 31 日
专业评审：9 月 1 日 – 10 月 31 日
ORIGIN 峰会 x ORIGIN 创新大奖：2020 年 12 月至 2021 年 1 月
有关 ORIGIN 创新大奖的更多信息，请访问：technode.global/origin/origin/innovation-awards