动点科技 TechNode 成立之初，便致力于深化中国与全球科技市场的关系。2018 年，动点科技更是设立 TechNode Global 国际部门，更深度地服务于亚洲科技界，拉近地区之间的联系。TechNode Global 的成立也代表了动点科技对亚洲科技创新和趋势的热切关注。这两年来，TechNode Global 在亚洲多个城市举办活动，并在 2020 年初发布了 《2019 东南亚互联网趋势报告》。

今天，动点科技非常自豪地面向全亚洲推出 ORIGIN 创新大奖。如果说 ChinaBang Awards 是中国的创新礼赞，那么 ORIGIN 创新大奖就是全亚洲创新创业精神的精华。

动点科技 TechNode 创始人兼 CEO 卢刚博士表示：“我们很高兴也很幸运能够参与到亚洲科技的发展。ORIGIN 创新大奖的推出，可以让更多人了解全亚洲人工智能、食品、农业、金融科技、供应链和新零售、电子商务等不同领域中最优秀的创新创业者。”

他还讲到：“动点科技从 2012 年开始举办一年一度的 ChinaBang Awards。在过去的近十年里，我们见证了一大批中国新兴创业公司的成长。我相信，TechNode Global 可以依托动点科技在这方面的专业眼光，通过 ORIGIN 创新大奖更好地服务于亚洲科技界。”

2020 年第一届 ORIGIN 创新大奖，我们诚挚邀请亚洲科技界的每一位从业者都参与进来，进行四大类奖项的提名，包括创业公司奖、数字转型奖、生态系统推动者奖和创业领袖奖。

亚洲蓬勃发展的科技初创企业生态系统并非一蹴而就，也不是偶然，我们要向那些推动生态圈发展的人表示敬意。亚洲的成功在很大程度上也要归功于那些先驱者。他们热衷于科技，能够迅速抓住机遇，为整个地区创新生态带来了积极的影响，推动着当地企业的成长和发展。

今年，全球都遭遇了新冠疫情的冲击。面对风险与挑战，许多企业都作出了关键的决策。因此，我们将特别设立 “ 抗灾创新奖”，以表彰那些积极面对疫情，抗击疫情的公司和服务。

当你看到这篇文章时，ORIGIN 创新大奖的提名已经开始，在北京时间 2020 年 8 月 31 日 23 时 59 分前，任何人都可以在 technode.global/origin/innovation-awards 上提交自己认为实至名归的奖项得主。

ORIGIN Innovation Awards 共设四个大类 19 个小类。

数字化转型奖

最杰出数字化转型

创业公司奖

人工智能

金融科技

物联网

健康科技

物流仓储

电子商务

食品和农业技术

媒体和娱乐业

供应链与新零售

教育科技

软件即服务（SaaS）

生态系统推动者奖

最受欢迎 VC 机构

生态构建者奖

创业领袖奖

优秀女性 VC

优秀女创始人

年度创始人

优秀生态环境建设解决方案

战疫创新奖

提名期结束后，我们将组织亚太地区的资深媒体、VC、PE 和企业高管，以评审团的形式对每一个小类的提名者进行评比，最终确定获奖者。

我们诚挚地期待您的参与，让我们一起感受亚洲的创新实力和不屈不挠的精神。

如何参与

所有提名都接受自荐和他人推荐。我们在每个类别中寻找符合以下标准的优秀创新者。

创业公司类别的入选标准：

被提名企业必须是在亚太地区的公司或在亚太地区运营的公司。

被提名企业应具有商业化产品。

被提名企业融资不应超过 B 轮（即接受从无融资到 B 轮）

数字化转型类别的入选标准：

被提名的企业应在亚太地区设有办事处。

被提名的项目或倡议应在 2017 年 1 月至 2020 年 4 月期间（近三年内）启动并处于执行阶段。

生态系统推动者的入选标准：

被提名企业必须是在亚太区域内工作或运营的公司。

创业领袖类别的入选标准：

被提名人应在亚太区域内。

奖项时间表

提名期：2020 年 6 月 1 日 – 8 月 31 日

专业评审：9 月 1 日 – 10 月 31 日

ORIGIN 峰会 x ORIGIN 创新大奖：2020 年 12 月至 2021 年 1 月

有关 ORIGIN 创新大奖的更多信息，请访问：technode.global/origin/origin/innovation-awards