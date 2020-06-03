毫无疑问，特斯拉是目前最受欢迎和最先进的全电动汽车制造商。自 2012 年推出证明，电动汽车可以作为日常行驶，只要提供到位的可靠和丰富的充电网络。在 Model S 之前，电动汽车充其量被认为是城市汽车。随着 Model S 即将问世 10 周年，令人惊讶的是，它见证了电池技术的发展。

而电池技术也在不断发展，从容量，封装形态，充电速度等各个立体的维度都在进步。在早前，高能量密度的三元锂电池带来了超长续航以及更强的性能，但是在安全上会略逊一筹，而现在电池技术则进入到追求性能和安全的平衡阶段。而在使用续航力来说，从 100 公里到 300 公里，再从 400 公里提升至 500 公里，甚至全新一代车型都跨越到 600 公里，里程焦虑已经不再是问题。

比亚迪刀片电池给了磷酸铁锂技术新活力

比亚迪从七个维度，四个层级考虑电池的安全，在每个维度跟层级都有对应的防护措施。其中，四个层级指单体、模组、电池包、系统，七个维度包括可靠连接、高压防护、碰撞、过充、短路和热失控，全方位有效的保护电池安全。此外在电芯的使用寿命方面，最多可达到 8 年 120 万公里的刀片电池相比仅能实现 1000 次循环左右的三元锂电池同样具有优势。

比亚迪刀片电池采用的是方壳长电芯，电芯采用扁平化的设计，最大长度达到 2.5 米，是传统磷酸铁锂电池的 10 倍以上。并采用了 GCTP 封装技术，能够将电芯直接集成为电池包中，从而省去了中间模组环节，提升电池 PACK 的包内空间利用率，增加了电池容量。

因此，从 “空间利用率”、“体积能量密度” 以及 “散热性” 组成的 1+1+1 的模式，让比亚迪的 “刀片电池” 兼具了三元锂电池的高能量密度，又具有磷酸铁锂电池的安全性。

宁德时代三元锂电池依然是行业选择

工信部公布的申报信息中，国产 Model 3 将首次搭载来自宁德时代的磷酸铁锂电池。这款使用国产电池的 Model 3 应当为标准续航版，价格应该会继续便宜。而在之前，国产 Model 3 配备的是来自韩国 LG 和日本松下公司的三元锂电池，而国产宁德时代的电池组要比进口三元锂电池价格便宜 30%-45%。

另外，工信部显示新车宝马 iX3 搭载的是宁德时代的代号为 NCM811 三元锂电池，NEDC 续航预计将突破 500 公里。而奥迪 e-tron 新车搭载前后双电机，最大功率分别为 115 千瓦和 172 千瓦，也采用宁德时代提供的三元锂离子电池。

蜂巢能源发布的无钴电池成为香馍馍

蜂巢能源率先发布了两款无钴电池，计划最早于 2021 年 6 月份推向市场，其中一款电池的 NEDC 工况续航里程最高可达 880 公里。蜂巢能源科技有限公司的前身是长城汽车动力电池事业部，在 2018 年时从长城汽车完全剥离，独立为蜂巢能源科技有限公司。该公司主要从事于电池材料、电芯、模组、电池系统、BMS 的研发与产品制造。

无钴电池的出现很好地解决了三元锂电池对于钴元素的需求，这可以降低电池的生产成本，能让消费者在买车、用车时真正受益。

总结：

从整体上来看，新能源车的电池技术在这几年得到了极大的提升，我们有理由相信，在未来会有更强大的技术出现。而随着电池技术的升级，电动汽车使用的里程焦虑将会基本得到消除，用户的整体用车成本也将会降低。我们也希望电池技术能够让整个电动车时代加速到来。