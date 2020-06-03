戴森今次举办了一场美发课堂（之前也办过几场），希望通过展示新一代 Supersoni 吹风机、Airwrap 美发造型器以及新推出的 Corrale 美发直发器的技术与功能，向各位讲解一下美发方面的知识，并以科技创新帮助减少日常头发护理和造型过程中可能造成的不可逆损伤。

接下来通过图片形式来一起 “云逛展”：

用科技掌控头发造型

戴森公司创始人詹姆斯·戴森（James Dyson）于三月中揭晓了该公司个人护理品类第三款高科技美发产品——戴森 Dyson Corrale 美发直发器，近期该产品也正式在中国市场开启预售。

搭载精密切割技术，Dyson Corrale 美发直发器采用的专利柔性弹板科技可通过面板的柔和形变，以包裹式力学控制并聚拢发丝，在更低温度情况下实现同等的理想造型效果，从而减少 50% 损伤。

运用颠覆式的科技掌控头发造型，这样的理念其实一直融入在戴森个人护理品类的研发过程之中：此前推出的新一代 Supersonic 吹风机与 Airwrap 美发造型器通过强劲可控的气流，让干发和造型得以避免过热损伤。戴森第九代数码马达，以接近每分钟 11 万转的转速，每秒钟将 13 升空气推到放大器中，为快速干发与造型气流提供可控的强劲能量。

Supersonic 吹风机所采用的 Air Amplifier 气流倍增技术使喷出的空气总量被放大了三倍，从而可以快速吹干头发，减少在干发过程中对热量的依赖。

Airwrap 美发造型器利用戴森第九代数码马达驱动产生的 “康达效应” 空气动力学现象，实现卷发、顺发、干发，无需过高温度。为避免高温带来的头发损伤，除了运用强劲可控的气流，戴森三款个人护理品类的高科技美发产品，均搭载智能温控技术，通过每秒的精准温度监测与调节，保证温度被持续有效控制。

不同需求，掌控如一

随着当下消费者造型 DIY 意识的逐渐苏醒，消费者对于造型的关注点和需求也变得更多元化。在美发课堂中，戴森再次请来明星造型师郭子敬使用戴森产品进行现场造型示范：

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图片均来自 Dyson