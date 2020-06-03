TCL 旗下工业互联网公司格创东智获得云锋基金亿元级 A 轮融资。本轮融资将主要用于工业互联网平台及应用的研发和生态拓展。

谈及未来的发展方向，格创东智 CEO 何军说：“云锋基金与 TCL 有着共同的目标，希望打造工业互联网行业有影响力的公司。格创东智有幸站在两个巨人的肩膀上，将继续提高自身能力，打造优秀的产品，不断加大人工智能、大数据、云计算等技术在制造业中的研发与应用，持续拓展中国工业互联网产业生态布局。”

TCL 在 2018 年战略孵化格创东智，后者为制造业客户提供平台导入、AI 应用和咨询诊断等多种服务。格创东智融合人工智能、大数据、云计算等技术与制造业经验，打造了新一代的 APaaS 平台——东智工业应用智能平台。基于该平台，格创东智围绕客户设备优化、品质提升、能耗降低等需求开发了设备健康管理、天枢人工智能视觉检测系统、MFA 多因子分析工具等工业智能应用。

现阶段，东智工业应用智能平台及应用已经在半导体、3C 电子、5G 通信、汽车零配件等行业落地，能为客户提供从边缘数据采集、工业大数据分析到顶层应用开发的一站式解决方案。

接下来，格创东智希望打造通用型技术方案，以产品化服务方式赋能更多行业客户。一方面，在过去 2 年的实践中，东智工业应用智能平台沉淀了大量工业机理、算法和模型，已经成为能够体现 “数据+算力+算法” 三要素完备的工业智能优化系统，实现了工业知识和经验的复用；另一方面，平台专门为工业生产一线人员打造了 “工业极客” 成长计划，利用微服务、低代码甚至零代码开发模块让一线工程师即便没有 IT 技术背景也可以根据个性化需求配置产品，从而加速智能应用在不同工业场景的落地。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。