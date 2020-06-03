荣耀今天推出了 Play 4 系列 5G 手机，新手机主打人群为 “爱玩、会玩” 的年轻人。

首先是 Play 4 Pro，其采用麒麟 990 处理器、4300mAh 电池（40W 快充），支持 NFC 智慧选卡功能。相机方面配备 4000 万像素超感光主摄、800 万像素长焦镜头（3 倍光学变焦、30 倍数字变焦、OIS 光学防抖）双摄，此外还有无接触红外测温感应器（可测人测物，范围 -20 到 100℃）；3200 万像素自拍相机（支持 4K 录像）、800 万像素前置超广角镜头（105 度）。

Play 4 搭载天玑 800 处理器、VC 液冷散热技术，电池容量为 4300mAh，支持 22.5W 快充。主相机组合为 6400 万像素主摄、800 万超广角、200 万景深以及 200 万微距，加入了 AI 运动检测算法，视频拍摄支持 4K EIS 防抖。Play 4 有白、蓝、黑三色可选，6GB+128GB 1799 元，8GB+128GB 1999 元。

荣耀 Play 4 Pro 与手游《崩坏 3》深度定制，有机甲蓝、冰岛幻境、幻夜黑三种配色，且系统主题和官方手机壳均有一定程度定制。Play 4 Pro 只有 8GB+128GB 一个版本，价格是 2899 元，而红外测温版则要价 2999 元。