拼多多回应 “二次上市”

6 月 2 日晚间，有 “独家消息” 称拼多多将确定回港二次上市，并表示确定中金为其保荐人之一。甚至 “据知情人士透露，拼多多上市团队原计划 6 月中旬交表，但是不排除提速”。

拼多多发言人对此表示，我们从未与任何中介机构探讨过这一计划，也未与任何交易所有过任何关于 “二次上市” 话题的接触，不知这样的独家消息从何而来。公司上下 6000 员工都在为消费者能够体验到 “天天 618，日日双十一” 所奔忙。公司现金流健康，截至目前的资金储备和收入增速足以让 “百亿补贴” 持续多年，所以暂无任何二次上市计划。

B 站完成 8 亿美元可转债认购

6 月 2 日，哔哩哔哩宣布完成发行总计 8 亿美元的可转换优先债券，其中包括认购人全额执行了额外购买权的 1 亿美元债券额度。

此次发行的债券为可转换优先无抵押债券，可转换为公司的美国存托股票（ADS）。债券期限为 7 年，年利率为 1.25％，将于 2027 年 6 月 15 日到期，转股价格为 40.73 美元/ADS。此次募资将主要用于内容生态建设和技术研发投入，以及公司的日常经营。

Twitter 任命谷歌前 CFO 为独立董事长

6 月 3 日，据外国媒体报道，Twitter任命帕特里克·皮切特（Patrick Pichette）为独立董事长，接替奥米德·柯德斯塔尼（Omid Kordestani），他于本周一卸任。

皮切特之前曾担任谷歌CFO，还是风投公司 Inovia Capital 的合伙人，自 2018 年 12 月开始进入 Twitter 董事会，担任独立董事。柯德斯塔尼卸任之后仍将担任 Twitter 非雇员董事。

谷歌因跟踪” 隐身模式” 用户信息被起诉

6 月 3 日，据外媒报道，本周二，谷歌在一项拟议的集体诉讼中被起诉，诉讼指控这家互联网搜索巨头通过设置为 “隐私” 模式的浏览器、大范围跟踪用户的互联网使用情况，从而非法侵犯了数百万用户的隐私。

这起诉讼要求 Alphabet 公司至少赔偿 50 亿美元，同时指控就算用户使用了谷歌所谓的 “隐身模式”，但他们在网上浏览的内容和地点等信息仍然会被谷歌收集。

Zoom 第一季度营收 3.282 亿美元

6 月 3 日，视频会议软件开发商 Zoom今日公布了该公司的 2021 财年第一季度财报。报告显示，Zoom 第一季度总营收为 3.282 亿美元，与去年同期的 1.220 亿美元相比增长 169%；归属于公司普通股股东的净利润为 2700 万美元，与去年同期的 20 万美元相比大幅增长 134 倍。

Zoom 第一季度业绩以及第二季度和 2021 财年业绩展望均超出华尔街分析师预期，从而推动其盘后股价大幅上涨近 5%，突破 52 周最高价。