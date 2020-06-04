近日，家庭厨房共享平台回家吃饭已停止运营。据中国经济网报道，有用户反馈收到该平台暂停运营以及通知用户申请退款的短信。此外，回家吃饭微信公众号的订餐功能也已下线，点击” 我要订餐 “跳转小程序后，页面一直显示为加载中状态。回家吃饭 iOS 版 App 亦从 App Store 下架。

现在打开回家吃饭官网，可以看到一则无法关闭的通知，这一落款时间为 2020 年 3 月 31 日的通知写明：“受疫情影响，并积极响应国家抗击疫情的号召，回家吃饭平台即日起停止运营，终止一切服务”。

据报道，回家吃饭属于私厨共享平台，无法满足外卖经营资质审查和监管要求，因此已彻底退出北京市场。

中国经济网的报道提到：

……在后期发展中，回家吃饭因厨师、食材缺乏监督而遭到外界质疑。质疑者认为，回家吃饭平台主打的私家主厨只持有健康证，并无食品经营许可证，其制作菜品的食材、卫生状况均脱离监管，存在食品安全隐患。

回家吃饭于 2014 年 10 月上线，“家厨以配送、上门自取、提供堂食等多种方式，为忙碌的上班族、不愿下厨的年轻人提供安心可口的家常菜”。该公司创始团队来自阿里巴巴和 Uber 中国早期创始团队，投资方包括金沙江创投、今日资本等。