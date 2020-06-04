“这是一个特别需要确定性的年代。”CEO 金星在新氧科技最新推出面向机构的 “CEO 面对面” 活动上说。

6 月 4 日，距离新氧科技联合百家医美机构，推出中国医美首个机构平台共创机制 “新氧顾问委员会” 尚不足 30 天，已是全新开放姿态的新氧加快了行业共建的步伐。新氧科技宣布，将在全国范围内启动医美行业首个 CEO 对话机制，深入市场一线，在新氧顾委会机制下，加强新氧与机构沟通和交流，持续深化共治共赢，从而打造医美行业的信息与决策平台，促进医美行业健康化、规范化运行。

携手机构回归医疗本质 新氧全力推动行业线上化

“新氧 ‘全开放、新生态、共治理’ 的战略绝对不会动摇，新氧推动行业共治共赢新生态的步伐正在加快。” 新氧科技 CEO 金星在现场再次强调，无论内外部因素如何变化，驱动行业变化的核心因素只有两点：用户体验改善和交易效率提升，医美行业线上化的车轮只会不断向前，从信息线上化到服务线上化的潮流势不可挡。“所有的行业都会逐渐线上化，所有行业的线上化程度都会不断加深，越早实现线上化、线上化程度越深的企业就越获益。每一位医美人都应顺势而为，才能在不寻常的市场环境中大有作为。”

“机会在哪里？打法是什么？决策如何落地？”

当天，“CEO 面对面” 活动聚焦 “赋能革新，联接未来” 主题，围绕医美行业的开放、互联，新氧科技 CEO 金星、新氧科技副总裁刘蓉与新氧科技副总裁蔡睿共同面对了来自机构伙伴们的 “灵魂拷问”。

对此，金星进一步指出，线上化的本质是消费决策行为的前置，是在更早阶段影响并抓住消费者，其中优质内容的抓手效应也愈发凸显。用户对于内容的需求在持续增长，互联网各内容平台的日活跃用户规模、日均用户时长均创历史新高。在疫情过后，新氧能够实现快速反弹，背后依托的就是长期积累的海量优质内容和强社区属性。

“用户越信赖，客户才越成功。” 沙龙现场，金星强调，之所以将 “全开放、共治理、新生态” 作为新氧 2020 战略，就是希望以新氧为桥梁，搭建起医美机构和用户之间的信息平权通路，让仍处于 “卖方市场” 的医美行业向 “买方市场” 过渡，规范医美行业理念，消除用户顾虑与恐惧，构建 “机构-新氧-用户” 的良性闭环生态，为肃清行业乱象做出应有贡献。

“1 强 3 降 2 提升” 新氧 “新打法” 助推机构降本增效

“颜值经济” 的巨大潜力正在逐渐显露，医美行业也展现出巨大发展潜力。与此同时，受 2020 年疫情影响，众多医美机构开始加速探索线上化道路医美行业未来将何去何从，成为众多医美机构思考的重要方向，而行业内的信息透明与对称也将成为机构决策的重中之重。这其中，以新氧为代表的医美互联网平台正在加速改造行业封闭状态，而依托新氧顾委会机制的 “CEO 面对面”，让记者切身感受到来自行业的 “革新力量”。

记者也在现场感受到，拥有战略制定权和决策权的 CEO 们直接对话，更能让战略掷地有声。在 “CEO 面对面” 沙龙上，新氧科技副总裁刘蓉表示，今天新氧再次强调了 “全开放、新生态、共治理” 的战略落地正在加快步伐，对于机构伙伴们关注的问题，新氧从来都是全力以赴尽快落实解决方案。从 5 月 13 日新氧 “顾委会” 启动至今，截至目前，新氧总计收集到机构的明确需求有 31 个，其中已解决 15 个，待追进度 7 个，待明确需求 9 个。这也足以证明新氧对自身战略的充分落实和 “新氧效率” 的行业影响力。

“经典品靠技术、爆品靠案例、流量品靠价格。” 新氧正在试图通过 “1 强 3 降 2 提升” 的 “新打法”，帮助机构降门槛、降难度、降风险，在从曝光到评价的业务漏斗每个环节中，强化降本增效，从而整体提升转化和效率。

“基因决定你的打法，我们应该更多思考如何帮助机构回归医疗本质，回归到你是谁。” 对于医美机构而言，供给决定需求的市场本质永远不会变，广大用户更加需要医院解决问题的能力，针对攻略党、测评党、探店党、明星党、达人党等不同类型的用户，新氧为不同类型的机构制定了对应的运营方向，而不止是单纯的流量 “引导”。

此外，刘蓉也在现场表示，在顾委会机制下，“CEO 面对面” 将成为新氧的固定动作，走遍全国，走进各个城市，倾听前线机构委员的声音，不断提高新氧为机构提供 “新打法”、打造 “新爆品”，高效及时地输出解决方案的能力。

产品迭代聚焦机构痛点新氧 “商擎机制” 反哺机构运营

经过医美电商前期的用户积累和市场教育，医美电商渗透率不断提升。中商产业研究院预计 2020 年医美电商市场规模达 248.2 亿元，占 2020 年整体医美行业市场规模 8%，市场增长空间广阔。

现阶段，继续提升互联网医美渗透率，促进线上服务的商业转化依然是医美电商的重中之重。这个问题也在 CEO 对话沙龙现场成为现场讨论的重点。

“新氧 App V8.0 升级是顾问委员参与的第一个项目， 从 V8.0 开始我们切身感受到了新氧在信息线上化与服务线上化迈出的第一步。新氧希望通过产品焕新、后台改版，更好联接医美用户与机构，使用户体验及机构获客能力全面提升，从而打造消费者、机构、平台三方共赢的新生态。“新氧科技副总裁蔡睿如是说。

随后蔡睿对机构伙伴广泛关注的新氧商擎机制进行深入解读。蔡睿称，技术创新丰富了信息的承载量，用户自主获得多维医美服务信息，并沉浸于交互中，用户体验的边界将超越想象。新氧将拥有的行业大数据不断向机构输出，持续反哺机构的运营。例如新氧通商家运营服务评分机制即商擎机制，就是通过基础维护、营销推广、服务能力三大维度对机构评估并得出优先级后，合理地为机构分配商机，促进用户与机构之间的良性沟通。

在北京润美玉之光医疗美容单延年看来，医美行业互联网化，并不是摒弃线下，本质上其实是线上线下融合，有了新氧科技的互联网平台和技术的加持，让更多的医美机构运行更加顺畅。通过在新氧 “CEO 面对面” 的深入沟通，他对于行业未来的发展方向更加清晰，新氧在帮助机构找出并解决真正的行业需求和痛点，从而共同搭建一个健康的医美新生态。