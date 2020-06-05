智研咨询曾发布的《2020-2026 年中国互联网招聘行业市场供需规模及投资战略规划分析报告》显示，2018 年中国在线求职招聘用户规模达 1.9 亿人，预计 2019 年将达到 2.2 亿人。伴随互联网招聘行业本身的发展积累，以及今年疫情对于线上招聘行业的推动，行业再迎来一波增长红利。在这次机会中，新玩家是否还有哪些机遇呢？

新兴招聘解决方案企业——北京比特聘网络技术有限公司，提出了一种新的可能性。该公司是一家以区块链人才服务为基础，为区块链企业提供多元化服务的公司。其中，比特聘是其旗下的招聘生态业务。“我们希望为招聘行业提供一种全新的模式。” 该公司的创始人兼 CEO 李春良说。

他介绍道，传统的人才招聘模式和产品体验都需要一定的优化。“我们更想看的是，未来 00 后、90 后更喜欢哪一种方式去找工作。” 李春良表示，从互联网整个发展过程来看，可以发现其规律是从文字、到图片和视频。实际上，招聘行业也有这样的变化趋势，基于用户模式，招聘也是从最开始的邮箱发送文字简历到出现 boss 直聘这样聊天模式。“用户需要扁平化，而且效率比较高的沟通方式。而整个人力资源市场太至 2 万亿，我们有很大的增长空间。” 他说。

那么，比特聘具体如何在招聘领域创新？据介绍，其建立了一个全新的模式：区块链作为底层技术来确保，然后再加上视频功能。视频功能方面，该公司基于跟腾讯云，做了美颜功能，后面还会推出场景化的模板。

对于产品的设计思路，李春良解释道，这主要是为了解决目前行业面临的两个问题：一是招聘企业和候选人都存在信息的真实性问题，二是用户的信息安全问题，此前发生过招聘平台用户数据泄漏的事件。“通过区块链技术，我们想做可信数据，招聘双方都有真实可信的数据。” 他补充表示，保证真实性和安全性是区块链两大特点：第一信息存在链上通过加密技术处理，比较安全，二是不可篡改性，每一次简历修改或企业的动作的痕迹都可以留存，相互可以做信息监督或投诉。

此外，基于区块链+招聘模式的产品设计理念，比特聘还有一项特别的创新。“我们希望平台的简历信息能够成为一种资产，这样平台与用户可以一起共建、共同运营这一种模式。” 李春良解释，现在多招聘平台的模式时企业想要查看候选人简历时，需要向平台支付一定的费用，但用户没有得到实际的好处。比特聘希望打破这样的模式，实现让候选人把简历信息实名认证，然后招聘方支付费用部分给到用户。“因为用户参与，为平台贡献了有效数据。其实我们想把在线招聘全部做成免费，未来人力资源领域赚钱一定是服务。” 他表示，单纯的在线看简历信息的赚钱模式在未来可能会越来越窄。

“我们希望把简历做成了一种资产，告诉用户：你的简历可以赚钱。” 李春良表示，首先需要倡导用户把简历写好，这样对找工作不仅有好处，也可以助力实现将来完全便捷的在线面试。而对于比特聘的发展来说，这个模式可以降低获客成本。“开发平台容易，获得用户难，这样的产品可以吸引用户参与。用户可以赚钱，企业方可以用更低的价格获得更真实可信的简历数据。” 他说。

据介绍，目前比特聘在尝试做海外毕业生的就业推荐，主要给一些比较大的知名互联网公司做推荐。据透露，在未经正式大面积市场推广的情况下，比特聘平台现在已经有数千家企业入驻，遍布全国十几个城市，C 端社区用户数量突破 10 万+。

此外，值得一提的是，在商业模式方面，北京比特聘网络技术有限公司拥有多元化的方案：第一个是人力资源服务，除此之外，该公司还有商学院，提供区块链的培训，可以和高校、政府等合作。最后，其也提供技术外包，为企业转型升级提供区块链技术解决方案（Dapp 开发、底层开发）。

据悉，目前，该公司正在寻求新的一轮融资。