“世界环境日” 当天，由 2000 条美团单车、电单车废旧轮胎回收再生的塑胶球场，落地广州番禺区石楼镇石一村文化广场。这是全国首个由共享单车改造的塑胶球场，也标志着美团单车 “共享单车变球场” 公益项目正式启动。美团单车表示，今年将向全国捐赠 10 个废旧轮胎循环再生的塑胶球场。

今年 4 月，美团单车向广东省碳普惠中心申请自行车骑行碳普惠项目认证，获得了广东省生态环境局的核准后，将用户碳减排收益通过捐赠球场等设施回馈社会，持续践行低碳、环保的理念。捐赠单车废旧轮胎再生的球场，源于美团单车在 “世界环境日” 的探索。去年 “世界环境日”，美团单车向陕西延安市万花学校的学生们赠送了一份特别的儿童节礼物——一块由 7800 多条单车回收轮胎加工处理后建成的多功能塑胶运动场。这也是万花学校的首个塑胶场地，极大改善了学生们的运动环境。

共享单车回收利用一直是社会各界关注的焦点。美团单车早在设计之初就考虑到了单车全生命周期的节能减排，在设计、采购、生产、投放、运营、报废等全环节，都贯彻 “3R 原则”（Reduce 减少， Reuse 再利用， Recycle 循环），废旧单车 100% 回收再用，实现单车全生命周期的节能环保。

此外，据介绍，美团单车还计划通过跨界合作探索共享单车行业的循环经济模式，使废旧单车进入循环经济价值链，减轻给环境带来的影响。 据悉，美团单车也已在全国多个城市积极开展废旧单车回收计划，并在全国完成了单车置换工作。未来，美团单车、电单车还将持续创新探索可持续发展的新可能。