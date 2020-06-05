OPPO 还发布会了三款全新的智能硬件产品，分别是 OPPO W51 真无线降噪耳机、OPPO 手环和 5G CPE T1 移动路由器。

OPPO Enco W51 真无线降噪耳机定价 499 元，可实现 35dB 的主动降噪深度，三麦克风双核通话降噪和最快可达 94 毫秒的蓝牙超低延时双传功能，不管是听音乐或打电话，都超级清晰。不仅如此，OPPO Enco W51 还首次支持无线充电功能，使用更便捷。

OPPO 手环则主打运动健康，支持连续血氧检测、12 种运动模式；OPPO 手环时尚版定价 249 元，标准版 199 元。

此外，OPPO 5G CPE T1 也在国内正式发布，定价 1999 元。它搭载高通骁龙 X55 5G 芯片、支持最新的 Wi-Fi 6 技术，只需要插入 5G SIM 卡，T1 就可以将 5G 信号转换成高速 Wi-Fi 信号。

OPPO 已不再是单纯的手机公司。更多创新智能硬件的发布，表明 OPPO 正在积极打造多入口智能终端的开放生态。未来，OPPO 将继续围绕 “个人、家庭、办公、出行” 四大场景，布局核心入口，稳步丰富 IoT 产品布局，打造 “万物互融” 的全新智能体验。