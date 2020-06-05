在即将到来的暑期，OPPO 准备了全新的 Reno4 系列新机，和以往一样，准备了大小两款机型，这将成为新的旗舰机型。

OPPO Reno4 Pro 搭载 6.5 英寸双曲面柔性 OLED 屏幕，支持 90Hz 刷新率和 180Hz 采样率。硬件方面，OPPO Reno4 Pro 后置由 4800 万超清主摄+1200 万超广角+1300 万长焦+激光对焦组成。其中广角采用了索尼定制的 IMX708 超广角视频镜头，具备 16:9 视频定制画幅、超大像素尺寸、120°超广视场角，支持四合一像素聚合，从硬件上解决了夜间拍摄拍不清的问题。OPPO Reno4 系列还将视频超级防抖升级至第三代。在 IMX708 超广角镜头和 OPPO 自研视频超级防抖算法组合下，视频超级防抖 Pro 能力大幅提升，即使剧烈的运动场景，也能稳稳捕捉精彩瞬间。

OPPO Reno4 系列全新标配 65W 超级闪充，在充电速度上一点不含糊。据第三方实验机构数据，OPPO Reno4 Pro 15 分钟便可充至 60% 以上电量，最快 36 分钟即可充满 4000mAh 电池容量，实现 “充电 5 分钟，刷剧 4 小时”。

OPPO Reno4 Pro 将厚度进一步减薄至约 7.6mm，整机仅重约 172g，做到 “小身材大能量”。同时，为了实现更舒适的握持体验，OPPO Reno4 Pro 采用双曲面屏设计，中框最薄处仅 2.7mm 左右，整机依旧保持出色的轻薄体验。

售价方面，OPPO Reno4 8GB+128GB 售价为 2999 元，8GB+256GB 售价 3299 元；OPPO Reno4 Pro 的 8GB+128GB 版本售价 3799 元，12GB+256GB 版本售价 4299 元，6 月 5 日发布会后即开启预售，6 月 12 日正式开售。此外，OPPO Reno4 Pro 2020 夏日定制版售价 4299 元，将于 6 月 18 日限定发售。