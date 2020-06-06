6 月 5 日，国内本地即时零售和配送平台达达集团在美国纳斯达克成功上市。按照发行价 16 美元计算，达达集团的市值近 35 亿美元。

达达成立于 2014 年 6 月，在公司工商注册之前，红杉中国就已经和创始人开始讨论创业方向和模式，并孵化团队。在独家完成天使轮和 A 轮投资后，红杉在公司后续多轮融资中不断加持，成为其最早和最大的财务投资人。2016 年，达达和京东集团旗下的京东到家合并，组成达达集团，并引入了沃尔玛、华润万家、屈臣氏、永辉等战略合作伙伴。

目前，达达集团依托达达快送和京东到家两个核心业务，实现了 “本地零售+即时配送” 的高效协同，建立了深度融合的生态闭环。其中达达快送业务覆盖全国 2400 多个县区市，日单量峰值约 1000 万单；京东到家则是中国最大的本地即时零售平台之一，业务覆盖全国超过 700 个县区市，依托达达快送和零售合作伙伴，为消费者提供超市便利、生鲜果蔬、医药健康等海量商品 1 小时配送到家的服务体验。

达达集团旗下有两大核心业务平台：本地即时配送平台达达快送和本地即时零售平台京东到家。招股书中援引艾瑞咨询的报告显示，两大平台在社会化即时配送、商超即时零售的市场占有率均为第一。业绩方面，招股文件显示，达达集团近三年营收持续高速增长，2020 年一季度收入增速进一步提升至 109%。三年来收入加速增长的同时，亏损率大幅收窄。2019 年经调整的净亏损率大幅优化近一半至 45.8%，2020 年一季度在此基础上，亏损率继续大幅优化至 17.6%，盈利能力不断改善。