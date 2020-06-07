在孩子的桌面上，有一个台灯是必不可少的。而在智能化的时代里，如何加入多功能，满足需求，是个需要创意想法，并加以实践的过程。这次我们一起来看下成者 CZUR Aura Mate 智能陪伴仪，这是一款值得家长考虑的陪伴设备。

首先，台灯功能做为一个基础功能，也做的很人性化。其光源具备生物安全/蓝光安全双认证，保障发出的光线环保安全。除此之外，专门设计的儿童护眼模式，将色温控制在 3900K（不超过 4000K），适合发育期的孩子用眼。

睡眠时熄灯能使眼球和睫状肌获得充分的休息，长期暴露在灯光下，光线会让眼球和睫状肌不能得到充分休息，造成视网膜损害，影响视力发育。当孩子忘记关灯时，家长还可通过 App 远程控灯，贴心陪伴睡眠。

再来看下扫描功能。这个功能是成者 CZUR 以往的产品功能核心。在台灯不见的上方，有一个扫描镜头，可以直接扫描文件。如果是孩子则可以扫描作业。

具体来说，这个设备具备两个摄像头，一个人像镜头朝向儿童、扫描镜头朝着桌面。视频通话时，既能与孩子面对面，也能切换镜头高清查看桌面作业；既可以实时指导，也能够随时远程提交。即便不在孩子身边，但对于孩子来说，轻触台灯上的按键即可扫描提交作业、获取指导。

还有一个比较智能的功能是。通过 Aura Mate 的人像镜头，搭配设备的 AI 处理芯片+视觉算法，可以实时提醒孩子坐姿问题，帮助孩子养成自己的主动型习惯。同样通过人像镜头搭配设备的 AI 技术，判断孩子的单次学习时长，达到 30/45/60 分钟时，发出休息提醒。

软件设计上，也比较人性化。一台 Aura Mate 可连接多位家庭成员，管理员可邀请多成员共同使用，都能通过手机 App 呼叫设备，与孩子进行视频通话。孩子在设备端发起呼叫时，默认仅呼叫管理员，管理员可转给其他成员接听，父母、家教均可参与到学习过程中。

所以，本质上，这是款陪伴的智能产品。面向 6~12 岁学龄儿童的智能陪伴仪，主打父母亲自陪伴、远程辅导功课，不把教育简单托付给机器，同时拥有情感纠正坐姿、智能护眼台灯、久坐提醒等丰富而人性化的功能。