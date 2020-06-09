6 月 9 日，华米 CEO 黄汪通过微博发布了一篇名为《对大数据认真的人，应该亲自做传感器》的长文， 在黄汪的长文中，提及了 2015 年华米自主研发的第一款 PPG 生物追踪光学传感器 BioTracker™，这在当时绝对是一款 “重量级” 的智能穿戴设备传感器；它可为用户带来精准的心率监测，并给予准确与科学的健康评估。同时在 2019 年 8 月 27 日的华米发布会上，黄汪宣布，华米智能设备全球累计发货量突破 1 亿台，这五年多的蝶变也意味着华米科技积累了更多精准的健康大数据。

在今年 6 月 15 号，华米科技即将召开 AI 创新大会，按照传感器重要迭代的周期、再结合黄汪发文的内容来推测，这一次华米科技或将推出新一代 BioTracker™PPG 生物追踪光学传感器。黄汪在长文中指出，过去几年华米在软件算法与传感器两块均取得了重大突破，并引用了计算机科学家阿伦·凯的名言 “对软件极度较真的人，应该生产自己的硬件”，暗指新一代 BioTracker™PPG 生物追踪光学传感器箭在弦上，蓄势待发。

在过去几年，黄汪在不同场合都强调华米科技是一家基于云的健康服务提供商，而智能穿戴设备与大数据联系密切，无论是用户的心率监测数据还是运动监测数据，都需要通过软件算法进行 “解读”，最终提供给用户有关健康与运动的合理性建议，帮助他们更全面、更及时地掌握身体的情况。而通过自研 BioTracker™PPG 生物追踪光学传感器获得的海量精确数据反哺 AI 项目，可实现软硬件的高效协同，最终在产品端带给用户更精确的数据分析，并强化用户对健康与运动的感知。

另据业内人士透露，6 月 11 日发布的小米手环 5 或将搭载华米自研的全新 BioTracker™PPG 生物追踪光学传感器。