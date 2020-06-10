360 集团正式宣布全资收购企业级协同通讯平台厂商织语 CCwork。织语 CCwork 官网 logo 前已加上 360 标识。

该公司在一封致老用户的信中表示，加入 360 后，织语将继续保持独立运营，并且将保障用户数据和信息安全、履行 “政企数字化连接器 “职能，同时对 “智能办公” 进行前沿探索。

实际上，360 早已开始布局协同办公市场。该公司于今年 4 月收购了企业文件管理与协作 SaaS 服务商亿方云。

根据官网介绍，织语 CCwork 是 “全景化” 智能协同工作平台。其基于全面开放的平台架构和新一代的智能连接技术，通过独有的消息推送和处理引擎，实现组织内各类办公和业务系统的快速整合，以及组织之间可管可控的互联互通，帮助政企用户打造统一的智能工作入口，全面构建起一个集消息中心、事务中心、应用中心和管理中心于一体的智能协同工作平台。

“除了是深入工作场景的即时通讯产品之外，我们更看到了织语提前锁定下一代工作平台所必需具备的能力和开放性。” 谈及此次收购时，360 集团相关人士表示，“和传统厂商截然不同的是，织语做的是一个全景化智能工作门户平台，其并不替换客户已有的业务系统，而是聚焦在打通信息壁垒、聚合多方能力上，最终实现数据、信息和流程在一个平台上进行无缝流转，大幅提升政企业务运营效率。”