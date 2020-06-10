自 2020 年 1 月 10 日 “We Are Champions——冠军之家” 公益项目正式启动后，WeWork 不断深化与冠军基金合作，为退役运动员提供创新创业办公空间使用权及多方面资源支持，助力运动员的创新事业。该公司已在全国多个城市的社区陆续迎来冠军基金会以及众多退役运动冠军的入驻。

WeWork 将为 50 名正在创业的运动员提供免费办公工位，让运动员可以享受 WeWork 的社区服务和办公空间。WeWork 还为创业运动员组织了一系列沙龙、工作坊等学习交流活动，为运动员对接跨界资源提供专属空间，让运动员通过与社会各界精英沟通交流，激发合作和创新活力。

WeWork 专门开发了 “冠军之家” 微信小程序，为运动员的体育创业项目提供专属服务平台，并提供业务线上预约、宣传推广等服务。同时，WeWork 已将运动员创业的俱乐部纳入 WeWork 社区活动服务供应商清单，并在采购时予以优先考虑。此外，冠军之家入驻的运动员也将在后续携手 WeWork 会员企业，以 “直播带货” 的形式、公益形象大使的身份，向更多目标群体推荐更多与 “健康” 相关的物品，并介绍冠军们健康生活的锦囊妙计。

WeWork 表示，未来将继续深化与冠军基金会的合作，秉承着赋能国家创新经济发展的承诺，为退役运动员的创新事业提供支持，“为中国体育产业改革和创新经济发展注入更高、更快、更强的新力量”。