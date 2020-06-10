今天，华米科技发布 AI 创新大会的倒计时第五天的海报，AI 与运动模式成为了今日的主角。从大会倒计时海报上的描述可以看到，华米科技有可能公布智能穿戴设备在运动模式领域的新技术突破。

据了解，随着技术的进步，越来越多的智能手表都加入了运动模式，但许多问题仍亟待解决，其中最大的问题在于，智能手表在运动时运动模式不够智能，大多依赖用户手动调整。作为中国最早做专业运动手表的公司之一，华米科技在运动模式的多样性设置有徒步、跑步、骑行、游泳等主流运动模式，目前普拉提、拳击、柔道、滑雪、滑冰等小众运动也纷纷加入。以 Amazfit 智能运动手表 3 为例，手表内置了 80 种运动模式，基本上涵盖了所有的运动体验需求。

另外，小米 6 月 11 号官宣的小米手环 5，这款产品将新增 5 种运动模式：瑜伽，椭圆机，划船机，跳绳和室内自行车，运动模式总数增加至 11 个。鉴于小米与华米两家企业紧密的合作，小米手环 5 支持的运动模式数量增加 83%，这背后极有可能有华米科技的功劳。

据介绍，华米科技之前的产品也都搭载过 FIRSTBEAT 专业运动算法，提升运动数据的准确性。通过实现监测并且记录运动过程的心率、速度、海拔、最大摄氧量 VO2max、运动效果 (TE)、运动负荷 (TL)、恢复时间数据等 40 项运动关键指标，让运动状态一目了然，也让运动更专业更科学，同时还支持 24 小时日常监测，在每天的 24 小时都能够精准的监测心率。