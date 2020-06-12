燃料电池将成为未来新能源车的重要发展方向。这是一个全新的领域，同时又是一个充满机会的市场。而在今年，整个行业开始进入风口加速期，众多公司开始逐鹿。而中国是氢燃料电池汽车发展最迅速的国家之一，氢燃料电池技术正迎来风口，商业化示范应用已在多地开启。

三菱扶桑将在 2020 年底开始批量生产燃料电池卡车

亚洲领先的商用车制造商之一，三菱扶桑卡车和公共汽车公司（MFTBC）宣布了其愿景，即到 2039 年使所有新车在日本市场实现二氧化碳中和。作为全球最大的汽车制造商之一的戴姆勒公司的重要组成部分，MTFTB 致力于实现《巴黎气候协定》。为了履行这些承诺以及对零排放运输的增长需求，采用先进技术至关重要。MFTBC 相信，只有通过电池供电的电动汽车或氢燃料电池汽车才能实现真正的二氧化碳中和运输。电池驱动的车辆和燃料电池车辆都有各自的优势，具体取决于客户的用例，这两个品种将相互补充，以满足日益多样化的运输需求。

MFTBC 将在 2020 年代末开始批量生产燃料电池卡车，以加快二氧化碳排放量的减少。MFTBC 在 2019 年东京车展上推出了轻型燃料电池概念卡车 Vision F-CELL。该车辆已进一步完善为概念 eCanter F-CELL，这是在川崎展示的轻型卡车。该车辆利用能量密集的高压氢气，可将其行驶至 300 公里，并大大减少了加油时间，将其减少到不到 10 分钟，从而为客户节省了上路时间。

丰田与日野合作，共同开发重型燃料电池卡车

丰田汽车公司和日野汽车有限公司已同意共同开发重型燃料电池卡车，并通过验证测试和其他方式着手实际应用。

丰田和日野决心采取积极行动，解决全球环境问题，将其作为最重要的公司任务之一。两家公司已经宣布了雄心勃勃的目标，即到 2050 年减少二氧化碳排放，并且正在开发电动汽车技术以在社会中广泛使用。为了进一步减少二氧化碳排放，将需要对重型卡车的环境性能进行重大改进，重型卡车约占日本商用车二氧化碳排放总量的 60％。

对于商用车的电气化，必须采用最佳动力总成，以确保出色的环境性能和作为商用车的正当实用性（在续航里程，负载能力以及其他取决于用途的方面）。重型卡车通常用于公路运输。因此，要求它们具有足够的续航范围和负载能力以及快速加油能力。因此，以能量密度较高的氢为燃料的燃料电池汽车被认为是有效的。

丰田带头和六家公司联合成立商用车燃料电池研发公司

为了在中国普及氢燃料电池车（FCEV），中国第一汽车股份有限公司、东风汽车集团有限公司、广州汽车集团股份有限公司、北京汽车集团有限公司、北京亿华通科技股份有限公司、丰田汽车公司等六家拥有相同理念的公司于今日签署合营合同，成立 “联合燃料电池系统研发（北京）有限公司”。该公司主要业务为在中国开展能为构建清洁环保的移动出行社会作出贡献的商用车燃料电池系统研发工作，以丰田和亿华通为主，由各公司共同出资。

此次，丰田与拥有丰富的商用车开发技术和市场经验的中国代表性整车厂家，以及在 FC 系统开发方面具有丰富经验及实际业绩的亿华通达成合作，将研发出具备竞争力且符合中国法规的燃料电池系统。六家公司将通过协商共同规划产品，一条龙式地开展满足中国市场需求的 “FC 电堆等的组件技术”“ FC 系统控制技术” 以及 “车辆搭载技术” 等一系列技术研发工作。由此将大幅缩短从开发到产品化所需时间，加快 FCEV 在中国商用车市场的普及。该公司将努力开发出在动力、能耗、耐久性等方面均具备卓越产品力、且成本更低、竞争力更强的燃料电池系统及其主要组件，这也是作为普及 FCEV 所不可或缺的组成部分。

Hyzon Motors 将在美国制造燃料电池商用车

Hyzon Motors 作为一家全面运营的氢燃料电池汽车公司开始展开业务，其重点是立即在全球范围内部署零排放商用车。Hyzon Motors 将成为美国第一家专门为商用车设计的容量超过 100kW 的 PEM 燃料电池模块制造商。Hyzon Motors 与领先的一级商用车公司合作，致力于部署具有最佳安全性和制造质量的零排放车辆。

Hyzon 专注于交通零排放的未来，它的 Horizo​​n 燃料电池组已经供应给许多汽车 OEM 的供应商，最早于 2020 年末推出公共汽车和卡车，并开始从 2021 年起引入 Vans 和其他以氢为动力的车辆。Hyzon 积极的商业化计划将支持美国，澳大利亚，欧盟和其他司法管辖区对氢基础设施的不断增长的投资。

Hyzon Motors 将利用 Horizo​​n 的技术和制造成本优势来确保极具竞争力的总拥有成本，其目标是帮助客户节省资金，同时向零排放商用车运营迈出重要一步。Hyzon Motors 管理团队将许多经验丰富的汽车高管与 Horizo​​n 高级团队的成员相结合，该团队拥有超过 16 年的 PEM 燃料电池技术，迄今已为数百辆商用车提供动力产品。

五十铃 SUZUKI 和本田将共同研究燃料电池驱动的重型卡车

如今，汽车工业正面临着减少机动性产品废气/碳排放的需求，以应对持续不断的减少人类环境足迹的全球挑战。此外，从能源安全的角度来看，要求该行业采取措施促进可再生能源的利用。

五十铃汽车有限公司与本田汽车有限公司的研发子公司本田研发有限公司签署了一项协议，以使用燃料电池（FC）作为动力总成，对重型卡车进行联合研究。

在这种情况下，作为致力于支持交通运输的商用车制造商，五十铃一直在努力促进低碳和可持续能源的利用。为此，SUZUKI 一直在研究和开发各种动力总成，包括清洁柴油发动机，天然气汽车（NGV）的发动机和电动汽车（EV）的动力总成，它们可满足广泛的客户需求。同时，本田一直致力于实现无碳社会，为此，除混合动力和电池电动汽车外，本田还一直在研究和开发燃料电池汽车（FCV），这是一种最终的环保技术， 有 30 多年的经验。

总结：

氢能燃料电池汽车的发展正在描绘新的时代蓝图。燃料电池汽车的发展普及过程中，如何相互合作也是个关键点，这样可以不断培养和做大市场。在接下去的几年时间里，燃料电池车将和电动车一起成为新能源车的助推力，未来我们希望看到更多的消费级车型进入市场。