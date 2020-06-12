以叫车服务起家的 Grab 已经推出了像 GrabPay 和 GrabFood 这样连接线下的服务，为实体商店和零售商提供便利。然而，Grab 并不希望止步于此，他们要推出更多的服务，覆盖更多的领域，最终成为零售业的未来。

近期 GrabMerchant 的上线，就是向这远大目标前迈进的一大步。GrabMerchant 可以让无论大小，规模各异的店铺，轻松开启网络销售渠道，还可以直接在线采购批发。

Grab 宣称，GrabMerchant 在四方面进行了优化。首先，入驻的企业可以为开设 24 小时不打样商铺，并设置无现金支付选项；其次，开设 Grab 商铺的企业可以使用 Grab 广告平台进行推广；然后，商家还可以通过后台分析对销售情况、客户购买习惯以及在线广告活动的效果进行监测；最后，Grab 可以提供批发采购的次日送达服务。

显然，Grab 将这四个要素设计得环环相扣，加大了普适性。Grab 的野心不仅是打造一个面向消费者的超级应用，还要打造一个属于商家的超级应用。

“新冠疫情加速了变革。”Grab 联合创始人陈慧玲在一份声明中解释了为什么现在要打造专注于小店的服务。

“人们对在线服务的依赖几乎在一夜之间成倍增长。这刺激了东南亚的创新，但也让我们面临着数字鸿沟扩大的风险。小企业构成了东南亚经济的支柱，但这些企业中的绝大多数都是实体企业，迫切需要拥抱技术，否则将面临进一步落后的风险，” 她补充道。

GrabMerchant（以及 Gojek 的 GoBiz）的出现，对于其他专注于零售行业的创业公司是一大威胁，尤其是那些帮助线下转线上，或者线上采购批发的公司。

对于创业公司和投资者来说，这是一个严峻的问题。目前，在东南亚和印度，面向企业和零售业的科技服务炙手可热，吸引了一大批早期投资。上个月印尼批发市场初创公司 GudangAda 就完成了 2500 万美元的 A 轮融资。但独角兽的突然进场，这个年轻的团队一定会面临巨大的挑战。

GrabMerchant 计划于本月首先在新加坡和印尼推出，然后再 “ 分阶段” 在马来西亚、泰国和越南上线。