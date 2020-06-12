“近几年每年国内手机市场的出货量是 3 亿到 4 亿台，我们也可以理解为每年会有 3 亿到 4 亿的手机会被淘汰。但其中只有不到百分之十的手机被回收，所以二手手机回收市场就像沉默的巨矿，虽然循环经济的概念火了好几年，但具体到二手手机市场仍处于早期阶段。” 回收宝的市场总监 Crystal 接受采访时说道。

在智能设备快速更新迭代的当下，尤其是 5G 时代的来临，加快了手机市场的推陈出新，二手交易市场日渐活跃。根据 IDC 发布的 2019 年全球二手智能手机的销量数据，去年一年内二手机的销量达 2 亿部，较 2018 年增长 17.6%，其预测 2023 年二手手机的出货量将达到 3.329 亿部。

成立于 2014 年的回收宝，虽不是第一批手机回收市场的入局者，但经过六年的发展已经崭露头角，在 2018 年获得了阿里巴巴 C 轮战略融资，成为二手手机回收领域的佼佼者。据 Crystal 介绍，回收宝早期通过线上邮寄回收的服务切入市场，目前已加大了线下业务的布局力度。现在，回收宝除了手机数码产品回收，业务已经涵盖二手手机优品售卖（可乐优品）、租赁（拿趣用）、手机维修（战略投资闪修侠）、以旧换新等整个手机后服务市场，成为二手回收领域的综合服务平台。

“目前很多情况是，大家淘汰的手机都会放在家里闲置，其实它还有很多的价值与用途。”Crystal 介绍说，回收宝有一套成熟专业的回收体系，首先通过质检进行精准定价将手机分类，大概有 5%-10% 的手机屏幕完好、电池健康，可以划为优品，直接进行二次销售，用户可以在回收宝旗下的可乐优品购买；其次有 80% 左右划分为良品，比如无法开机，屏幕碎裂等，便会放到回收宝旗下的竞拍平台，用户以低价格买走；还有 5% 左右属于残次品，没有办法使用和修复，回收宝便会与大型环保企业合作，来进行金属冶炼。

目前，从回收到售卖到租赁再到维修，回收宝建立了一整套的闭环体系。从消费者角度出发，卖掉闲置手机可以回收宝，想要买二手手机可以通过回收宝旗下的二手电商品牌 “可乐优品”，也可以去其二手竞拍平台竞拍；如果想租一部手机，你也可以使用回收宝旗下的信用租赁品牌 “拿趣用”；如果手机坏了，还可以找到回收宝战略投资的上门维修平台闪修侠。

布局越来越完善的回收宝，在过去回收渠道以线上为主，通过与华为、OPPO、vivo、闲鱼、天猫、支付宝等合作伙伴共同推进，回收宝在线上手机回收市场逐渐积累了大量的用户，完成了数百万台的交易量。而目前 Crystal 表示，回收宝在做好线上回收业务的同时，将大力拓展线下渠道，比如开放加盟回收宝小站。

（2020 年 5 月荣耀 X10 发布会，荣耀手机总裁赵明介绍以旧换新服务）

“2020 年线下业态遭受到了极大的打击，结业关店的商户比比皆是。但二手经济自带典当回血的属性，有很强的逆经济周期的特性，经济下行的时候会更加的繁荣。”Crystal 说道，另外回收宝小站经过一两年的线下渠道探索和运营，积累了专业的经验，开放加盟后可为城市合伙人提供专业的选址技巧、小站营运经验、线上流量导入支持等。

在回收宝小站业务上，Crystal 还介绍，服务并不局限于手机回收，还有以旧换新、手机养护、贴膜、数据安全保障、数据迁移等等手机服务。同时依托回收宝自身及合作伙伴（天猫、闲鱼等）的线上流量，将用户导流至线下体验服务。

截至目前，回收宝已经在八大城市开设了线下回收宝小站，Crystal 表示，目前开放城市加盟后，非常火爆，相信很快很多城市都将体验到回收宝小站的手机综合服务。她相信，在大众创业、地摊经济火爆的当下，二手经济将会迎来新的爆发式增长。