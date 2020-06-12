今日，国内可穿戴设备公司华米科技副总裁裴帆迪发布长微博，宣布华米科技将在 6 月 15 日的华米科技 AI 创新大会上发布全新的 AI 生物数据引擎，新引擎将专用于监测血氧饱和度，并透露新的 AI 生物数据引擎将在血氧监测的精确度上给用户带来惊喜。

在长微博中，裴帆迪介绍了自 2018 年华米科技发布了 RealBeats 生物数据引擎后，进一步研究发现血氧饱和度与心脏健康关联紧密。据了解，血氧饱和度也是检测心脏健康疾病的重要指标之一，日常生活中例如睡眠呼吸综合征、肺部病变及过度熬夜等都会造成血氧饱和度的波动。

简单地说，血氧饱和度是血液中血氧的浓度，是反映血液循环系统以及呼吸循环系统的重要参数，同时也是判断人体是否健康或者周围环境是否缺氧的重要指标。正常状态下人体的血氧饱和度需要达到 95% 以上，过低的血氧水平将影响人体重要器官的正常工作，尤其是对大脑和心脏影响巨大，严重的将会威胁到人体的生命安全。

测量血氧饱和度一般有电化学法和光学法这两种方式，而其中电化学法由于需要进行采血所以并不适合可穿戴设备，现有的智能可穿戴设备基本上采用光学法进行测量。使用光学法进行测量的智能穿戴设备装有反射式血氧传感器芯片，分别发射波长不同的红光和红外光，采集腕部反射后的光线，由于人体血液中的氧合血红蛋白和血红蛋白对红光和红外光的吸收量不同，根据差值可以计算出血氧饱和度。但由于红光和红外光会在人体的皮肤内部形成漫反射，从而导致反射的光信号非常弱，传感器难以采集到准确的数据，从而导致结果不准确，也会造成用户的实际使用体验不友好。

裴帆迪在长微博中提到，华米科技为了追求更加准确的血氧饱和度监测，并没有第一时间推出产品。猜测华米科技为了实现更高精度的监测，采用了更高功率的光线发射器以及更灵敏的光线接收传感器，并很有可能优化了相关算法。

在之前发布的 RealBeats AI 生物数据引擎上，华米科技做到了非常高的准确性，借助 RealBeats AI 生物数据引擎，智能手环的 ECG 和 PPG 功能判断房颤的准确度分别高达 94.76% 和 93.27%，与专业医师的人工判读结果基本一致。