获得软银投资一年后，印尼的资产管理应用 Ajaib 本周又有大动作，服务范围从单纯的共同基金扩展到股票和 ETF 交易。

2018 年 8 月成立的这家创业公司希望以 Robinhood 模式（免佣金）打造一个金融科技巨头，后者的估值为 80 亿美元。

Ajaib 联合创始人之一 Yada Piyajomkwan 告诉动点科技，为了扩大规模，Ajaib 收购了一家有几十年历史的证券经纪公司，并获得了相应的股票交易牌照。

她补充说，完成对 Primasia Securities 的收购后（金额未公开），Ajaib 从一个 14 人的小型创业团队发展到现在 50 到 100 人的团队。

在此之前，Ajaib 入选了 Y Combinator S18 创业班。

“ 我们正在推出印尼第一家无营业厅、完全在线的数字券商，”Ajaib 首席运营官、前麦肯锡顾问 Piyajomkwan 说，” 用户可以在一个工作日内完成在线开立账户操作，无需与中介交谈就能开始交易，并在手机上跟踪他们的投资组合。对于那些想要投资的人来说，社交距离将不再是一个障碍。”

印尼的散户投资者市场目前还处在比较初级阶段，但潜力巨大。官方数据表明，印尼有 240 万散户投资者。

无论是共同基金交易、股票还是 ETF，Ajaib 的方便的开户和交易操作还吸引了从未进行过投资的千禧一代。

“ 我们的目标是成为东南亚的 Robinhood，”Piyajomkwan 补充道。