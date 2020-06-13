易车的私有化交易取得重大进展。6 月 12 日，易车发布公告，公司董事会一致批准并正式与腾讯控股及 Hammer Capital（黑马资本）组成的买方团签署具有法律约束力的合并协议。买方团将以每股美国存托股票（ADS）16 美元的现金价格购买易车股票，总交易金额达 11 亿美元。本次交易将使用买方团的自有资金和股权上翻，不涉及债务融资。

2019 年 9 月 13 日，易车收到买方团发起的非约束性私有化收购要约，随后历经九个月的尽职调查和谈判，最终达成前述合并协议。待交易最终完成，易车将从美国纽交所退市。

创立于 2000 年的易车，是国内最早一批汽车互联网企业之一。2010 年，易车登陆纽交所，是国内首家海外上市的汽车互联网企业，也是首家营收突破 100 亿元人民币大关的汽车互联网企业。过去 20 年，易车通过广告与会员、交易服务，以及数字营销服务等业务板块，为厂商、经销商提供销售管理软件、互联网营销、智能营销服务；为消费者提供专业、丰富、便捷的汽车内容、报价查询、后市场服务等。

自 2018 年开始，易车从内容到技术，从产品到品牌，持续迭代、焕新，最终实现了用户规模与销售线索的逆势大幅增长。根据 QuestMobile 研究数据显示，今年 4 月易车 App 的 DAU 以及易车 App 和汽车报价大全 App 的总 DAU，相较 2018 年易车 App 改版时，分别增长了 259% 和 46%。与此同时，高质量的原生线索占比已达 73%。

2015 年，腾讯成为易车战略股东，此后双方一直保持紧密合作。此次私有化交易达成后，易车将与腾讯生态更紧密的连接，进一步提升易车的产业服务能力与平台商业价值，助力汽车产业提高全链路数字化、智能化水平，实现降本增效与可持续发展。