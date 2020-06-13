6 月 12 日，肿瘤基因检测企业燃石医学在美国纳斯达克交易所上市。按照每股发行价 16.5 美元计算，燃石医学的市值将达到 16.8 亿美元。

燃石医学成立于 2014 年，专注于为肿瘤精准医疗提供具有临床价值的二代测序（next generation sequencing, NGS）服务，其业务及研发方向覆盖三大领域：肿瘤患病人群检测、癌症早检以及肿瘤基因组大数据生态圈。

2015 年，红杉资本中国基金在 A+ 轮投资燃石医学，并在此后每一轮都不断加持。

作为国内首创 “临检+入院” 双管齐下业务模式的企业，燃石医学已经将 NGS 检测落地全国 44 家医院检测科室，并获得了 79.9％ 的市场份额。

据招股书显示，燃石医学 2019 年收入达到 3.82 亿元人民币， 同比增长 82.7%；毛利达到 2.73 亿元，毛利率 71.6%。

燃石医学对产品注册和研发进行大量投入。该公司在 2018 年和 2019 年的研发投入分别为 1.05 亿和 1.57 亿元，在各项开支中占比最大。目前，燃石共发表了 167 篇学术论文。燃石医学还建立了中国最大的癌症基因组信息数据库之一——OncoDB，并且启动了基于云的癌症基因组数据生态系统——LAVA，通过实时可视化分析数据，促进行业内的数据交流。

6 年间，燃石医学累计检测样本超过 18.5 万例，燃石医学用 108 次的 NGS 室间质量评价结果证明了 “对高质量精准检测的坚持”，用 167 篇 SCI 文章验证了燃石产品的可靠性和严谨性。其在实验室建设及试剂认证方面获得了国内外权威认证，并在多个项目上开创先河：