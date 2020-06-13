比亚迪汽车官微发布消息，比亚迪汉成为全球首款搭载华为 5G 技术量产车型。比亚迪表示：“汉是全球首款搭载华为 5G 技术量产车型。影音娱乐，极速体验，赋能 DiPilot 智能驾驶辅助系统带来智能驾驶新旅程，开启未来智慧新生活，汉智趣生活新主张。”
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