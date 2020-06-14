想要要做好一款耳机，除了颜值之外，必须兼顾性能和表现力。OPPO Enco W51 降噪耳机是 OPPO 旗下首款主动降噪的 TWS 耳机，我们一起来看个究竟。

首先是外观。从第一眼来看，有一种高级感。烤漆的外壳，白色的主调，就为了博得第一眼的好感。打开外壳，可以看到耳机主体。从做工上来看，这款耳机秉承了 OPPO 一贯的严谨作风。为了迎合年轻人的需求，提供了绒白/羽黑/蔚蓝三种配色。

耳塞大小方面，默认的第一次带需要适应一下，同时官方还提供了几个不同的规格可以和耳洞大小进行替换适配。同时为了满足年轻人的户外需求，还支持 IP54 防尘防水。

另外，作为 OPPO 首款支持无线充电的真无线降噪耳机，OPPO Enco W51 匹配 Qi 无线充电协议，随手便可为耳机盒无线充电，充电 15min，听音乐最长可达 3h。只要手机支持 Qi 无线充电协议，具备无线反向充电功能，在手机端打开 “无线反向充电” 开关，即可将耳机充电盒紧贴手机背面进行无线充电。

再来看下降噪。从通话体验上来看，可以匹配日常的嘈杂场景。由于采用了双重主动降噪方案，有效降噪频宽可延伸到 2.5KHz，最大降噪深度可达 35dB，对公交、地铁等日常通勤场景中发动机产生的轰鸣声等低频稳态噪声可进行最大限度消除。

在拥挤的公交、地铁等通勤场景中，OPPO Enco W51 让用户无需掏出手机即可轻松接打电话。其采用了三麦克风降噪方案，第三颗麦克风位于出音嘴，拾取耳道内声音，不容易被外界干扰；同时采用双核芯片，降噪效果到位。

在音乐的表现上，其兼顾了降噪和音质。OPPO Enco W51 降噪耳机运用了系统级音质补偿算法，最大程度补偿降噪开下的音质损伤。从核心上来看，用上了 7mm 双 TPU 复合石墨烯振膜喇叭，具备质轻、响应快、高保真的优势。

音频格式方面，OPPO Enco W51 降噪耳机支持 AAC 高清音频编码和 SBC 音频格式，这也算是其一个优势。还有一点。OPPO Enco W51 降噪耳机搭载了行业领先的高端双核架构蓝牙芯片，采用双耳同传方式，可以减少蓝牙重传次数，进一步降低声音传输延时。

总体来说，这是一款到位的产品。价格方面比起其它产品来说不是很便宜，但在总体表现力和性能上符合预期。