滴滴出行今日公布出租车事业部组织架构升级及人事调整，任命石东海担任出租车事业部总经理，向 CEO 程维汇报；同时兼任普惠产品技术负责人，向 CTO 张博汇报。滴滴表示，此举是 “为了进一步推动出租车行业创新融合发展，帮助司机提升接单效率，让乘客获得更优服务”。

与此同时，出租车事业部助理总经理兼出租车运营部负责人殷凯、出租车技术部负责人袁哲明、出租车产品部负责人隋信杰、出租车战略分析负责人徐雯向石东海汇报。此外，出租车运营部进行组织升级，下设安全与用户体验部、创新发展部、交易运营部、市场部、商业发展部。

滴滴称，整体出租车行业，乘客线上叫车比例还非常低，在巡游效率、司机收入、服务管理、信息化建设等方面仍然面临非常大的挑战。石东海将带领团队为出租车司机、乘客及行业创造价值，持续推动出租车业务与行业成熟领先的出租车企业深度合作，以及向他们学习安全管理经验，打造行业融合发展生态。

去年 9 月，滴滴宣布 “新出租” 战略，探索 “好司机，好服务，好收入” 的治理模式，让乘客打车更方便以及获得标准化服务，帮助出租车企业拥有更多的管理抓手，以改善运营质量、提升经营效率，从而推动与传统出租车行业的融合发展。

石东海于 2015 年加入快的打车，任出租车技术负责人，滴滴与快的合并后，历任代驾、品质出行事业群及普惠出行事业群等产品技术负责人。