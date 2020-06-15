2020 年 6 月 15 日消息，今天下午，智能可穿戴公司华米科技（NYSE:HMI）将于中国合肥举行首届 AI 创新大会，本届 AI 创新大会以「AI to Decode Future」为主题，将与全球 AI 领域专家一道，规划 AI 与健康结合的新蓝图，用 AI 解构未来，让科技连接健康。

一直以来，华米科技在探索 AI 的路上从未止步，并在人工智能领域取得一定的技术积累。2017 年，华米科技成立人工智能实验室，启动人工智能可穿戴芯片研发，并将目标锁定在当时刚兴起的开源 RISC-V 指令集架构。并在 2018 年 9 月 17 日，发布了全球可穿戴领域第一颗人工智能芯片 “黄山 1 号”。

2019 年 6 月 11 日，华米科技在北京举行的夏季新品发布会上，带来了自主研发的高精度生物追踪光学传感器——BioTracker™ PPG 传感器，与 “黄山 1 号” 搭载的 RealBeats™ AI 生物数据引擎相结合，让智能穿戴设备的心率监测精准度又上了一个台阶。PPG 心律不齐（含房颤）本地实时甄别功能的加入，提高了心脏健康监测的精确性和效率，能够在最短时间将结果反馈给用户。

华米科技这家成立了七年的企业，在智能穿戴设备领域已经获得了优秀的成绩，并且还将在首届 AI 创新大会展现更多突破。华米科技官方微博在前几天的 AI 创新大会倒计时海报中，已经先后做出了对 BioTracker™ PPG 传感器和 “黄山 1 号” 芯片有可能升级的暗示，华米科技副总裁也在之前微博中透露了本次 AI 创新大会上将公布有关血氧饱和度监测的新技术。在睡眠监测方面，也有可能推出全新的技术，改善目前的技术困局。

除了 6 月 15 日的 AI 创新大会，华米科技还将于 6 月 16 日线上线下同步开展 AI 技术开放日活动，许多 AI 领域的知名专家都将在中科大进行演讲，在演讲结束后，观众还可以参与线上互动交流，与各位专家学者共同探讨未来脑机智能科技的发展趋势，为国内医疗健康事业提出相关建议。

如果各位想要实时关注本届华米科技 AI 创新大会，欢迎在今天下午 14:00，锁定华米科技官网观看直播，了解华米科技在 AI 领域的最新动向。