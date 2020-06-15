医疗人工智能公司数坤科技今日宣布完成 2 亿元 B1 轮融资，由中银国际领投，建银国际管理的建兴医疗基金联合投资，老股东创世伙伴资本和华盖资本继续跟投。该公司于 2019 年 2 月完成 2 亿元 B 轮融资。

本轮融资将用于持续加大数坤在心脏、神经系统、肿瘤等领域的优势，并聚力医疗新基建，加快人工智能新技术在各级医院和居民健康智能化的落地进程。

数坤科技依托自主原创的 AI 神经网络，推出了涵盖心脏、神经、肿瘤的多病种 AI 影像诊断平台，提供包括心脏病、脑卒中、癌症等危重症疾病的智能诊疗方案。

数坤在全球率先为医院提供 “Scan To Report”（扫描完即出报告，即扫即得）的智能端到端工作流程，为影像科带来全新的智慧工作方式。很多合作医院实现当天预约、当天检查、当天就可取报告的高效率高质量就医服务。

继 “数字心” 之后，数坤科技又相继推出了 “数字脑”、“数字胸” 等产品。目前，数坤的 “数字医生” 系列产品已经在北京协和医院、上海瑞金医院等全国数百家医院临床使用。数坤还推出了区域智慧医疗影像云平台。对于区域居民，无需大小病初诊都前往中心医院，就近就医也能享受到 “专家级别的医疗服务”。

2019 年 12 月，数坤与平谷区卫健委联合建立了全国首个 “京津冀基层影像人工智能诊断中心”，连接平谷区医院和 25 家京津冀基层医院，开创了 AI 赋智区域医疗的示范模式。数坤正在将这种服务模式扩展至其他地区。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。