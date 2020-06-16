6 月 15 日，国内可穿戴公司华米科技在合肥举办了主题为 “AI to Decode Future” 的 AI 创新大会，会上，华米科技推出了自主研发的血氧数据 AI 生物引擎——OxygenBeats™。

OxygenBeats™ 具有高精确度、高成功率、高准确度等特征，系华米科技通过历时 2 年的不断摸索，推出的自研血氧数据 AI 生物引擎。

会上，华米科技创始人、董事长兼 CEO 黄汪表示，基于此前的合作，华米科技还会和钟南山院士团队一起，借助 OxygenBeats ™高精度血氧检测的能力，对新冠肺炎患者进行康复随访。

血氧饱和度是反映健康状态的重要指标，过低的血氧水平将影响人体重要器官的正常工作，尤其是对大脑和心脏影响巨大，严重的将会威胁到人体的生命安全。OxygenBeats™采用了基于健康大数据模型的算法，对血氧信号进行预处理，消除了信号噪声，使得检测精准度比未经信号预处理设备提升 50%。

OxygenBeats™通过使用多组血氧检测值进行校准的方法，解决了因用户佩戴错误带来的误差，进一步提升了准确度。华米科技还采用了氧降实验来验证算法的准确度。结果显示，OxygenBeats™成功率可达 100%，市场上的同类产品不到 90%；与专业血氧仪的检测结果平均误差仅为 1.67%，精度超过大多数腕部可穿戴设备的血氧检测算法。

除了能够实现日常的血氧检测，华米科技结合了 SomnusCare™及 OxygenBeats™两大 AI 生物引擎，从睡眠状态判定和⾎氧饱和度检测两个维度深度分析，实现对睡眠呼吸暂停综合征的智能识别，可有效帮助用户识别这一危害健康的 “隐形杀手”，及时提醒用户采取必要的医疗措施。令人欣喜的是，搭载 OxygenBeats™ 血氧数据 AI 生物引擎的智能手表预计将在 2020 年三季度面世。

本次 AI 创新大会上，华米科技还发布了新一代智能可穿戴芯片 “黄山 2 号”、第二代 PPG 生物追踪光学传感器 BioTracker™ 2 及心率、血氧、睡眠等一系列全新的健康大数据 AI 算法。基于此，华米科技将致力于搭建新型健康基础设施平台，并且重构全球健康医疗产业。