6 月 15 日，华米科技在安徽合肥召开了主题为「AI to Decode Future」的 AI 创新大会，在会上，华米科技除了发布黄山 2 号智能可穿戴芯片、第二代的 PPG ⽣物追踪光学传感器 BioTracker™ 2 外，还有一系列全新的⼈体数据 AI 算法，其中就包括全新的睡眠数据 AI ⽣物引擎 SomnusCare™。

睡眠和每个人都息息相关，在华米科技去年发布的《睡眠白皮书》中就有提到，超 7 成用户存在不同程度、不同表现形式的睡眠问题。改善用户睡眠质量，提高睡眠时长已经成为了一个急需解决的健康问题，而华米科技此次推出的全新睡眠数据引擎 SomnusCare™ 便针对了当下大多数人睡不好觉的痛点，对睡眠质量做出专业的监测分析。

目前传统的智能穿戴设备由于睡眠数据检测精度低，缺少人体睡眠大数据模型，其对于睡眠质量的监测往往不如人意。华米科技全新睡眠数据引擎 SomnusCare™ 基于华米海量的健康大数据，可以准确识别用户不同的睡眠状态，如浅睡、深睡和快速眼动期等多种不同睡眠阶段，并通过多维数据帮助用户了解自身的睡眠状态及质量。

据测试， SomnusCare™ 对睡眠数据监测精度超过了 80%，而且对于超过 25 分钟的午睡数据的检测精度更是接近 100%，表现十分出色。

SomnusCare™在对睡眠活动进行检测的同时，还会对影响睡眠质量其他因素进行分析，其中就包括了疾病。针对严重危害健康的 “隐形杀手” 睡眠呼吸暂停综合征，华米科技在 SomnusCare ™ 的基础上，结合 OxygenBeats™ ⾎氧引擎从睡眠状态判定和血氧饱和度两个维度深度分析，实现了对睡眠呼吸暂停综合症的智能识别，可及时提醒用户采取必要的医疗措施。

通过 SomnusCare™，华米科技已经对睡眠状态监测技术有了更进一步的发展，相信在不久之后，我们就能见到 SomnusCare™在产品上获得应用，方便大众更好地监测管理自己的睡眠质量。