两年前，杭州公布打造 “数字经济第一城” 行动计划后，极大地推动了多个行业的线上化变革。其中，杭州医美市场也在这一进程中获益匪浅，成为全国市场中的 “技艺双优” 的代表。

据新氧科技后台数据显示，在新一线城市中，杭州的医美市场成交规模增速明显，目前在平台排名达到全国第五。从机构数量上来看，杭州机构发展后劲十足，目前总量排名第七。整体而言，杭州医美市场的发展增速仅次于 “医美之都” 成都；随着对消费品质需求的不断提升，杭州用户客群和消费能力也已接近上海。

不断壮大的数字经济，极大增强了疫情下医美市场的韧性。

抗击疫情期间，首创于杭州的 “健康码” 成为各地政府数字化防疫的标配，数千万人工作生活的电子通行证。从 “最多跑一次”，到健康码、“亲清在线” 等数字平台，杭州已经成为全国数字治理的创新孵化器，背后正是先进的数字化基础设施。

而据新氧后台数据显示，疫情期间，新氧 app 的 MAU 实现同比 117% 的增长。特别是新冠疫情暴发后，新氧 “视频咨询” 服务需求不断上升，单日峰值用户最高达 4400 次。

通过抗击疫情，中国的数字化能力上了一个新台阶，数字化已经成为各地核心竞争力之一。无论是这些关于 “美” 的增长性数据也好，还是 “野蛮成长” 后亟需重构的医美生态也罢，依托于技术升级的线上化改造，医美 “新基建” 进程刻不容缓。

技术进步，的确让生活更加 “美” 好。

“（从新氧后台数据来看）杭州市场乃至浙江市场，业绩都比较好，一直在持续增长。”6 月 16 日，新氧科技 CEO 金星在面向杭州医美机构的 “CEO 面对面” 活动上分享到，“虽然疫情给行业带来很大的不确定性，但是杭州市场的表现再一次证明，技术基础更好、线上化程度更高、消费者线上消费习惯更成熟的市场，获益增长是必然的。大家可能需要重新理解 ‘大环境’。”

事实上，医美产业的 “大环境” 正在在持续向好。据艾瑞咨询发布的 2020 年《中国医疗美容行业洞察白皮书》显示，2019 年的中国医美市场规模已达到 1769 亿元。而随着 “短视频时代” 的到来，原本就火爆的 “颜值经济” 发展增速进一步提升，人们对变美渴求更加迫切，这也整体上促进了医美行业的蓬勃发展。

“我这次走了好几个城市，对比一下就能发现，杭州市场的 ‘好’，和某些市场的 ‘不够好’，关键在于是否把握了行业的 ‘确定性’，这是关键。” 金星进一步分析道，“特别是随着互联网技术的迭代，医美行业打破了过去各自封闭的状态，中下游之间出现了新的链接方式。其中的关键，就是行业线上化趋势越发明显，也越发重要。”

在线上化进程中，如何重新理解流量的价值，也成为现场关注的焦点之一。对于机构来讲，如果脱离自身业务类型和发展阶段，一味追求 “短平快” 的流量提升，而忽视流量本身的质量和带来的长远价值转化，相当于为了短期价格而忽视长期价值。

对此，金星也在现场强调，医美产业线上化将促进机构角色升级，作为深耕行业多年的医美垂直平台，新氧有足够的专注力和 “价值后劲”。针对消费者越来越喜欢通过深度、垂直、专业的内容的获得价值感，在 B 端服务机构层面，新氧会推出越来越多的产品帮助机构去实现信息线上化和服务线上化。新氧将继续完善内容生态，净化行业生态，通过电商工具，以高价值感的内容撬动更多消费行为，以消费者信赖推动新氧和机构共同成功，打造医美行业新基建。

医美行业线上化趋势下，新的链接必然带来新的闭环价值和更大的增量市场，而此次新氧提供的线上化整体解决方案，则是机构关注的焦点。

新氧科技今年加速了行业开放共赢的节奏。从 5 月 13 日新氧 “顾委会” 启动至今，截至目前，新氧总计收集到机构的明确需求有 31 个，其中已解决 15 个，待追进度 7 个，待明确需求 9 个。新氧科技副总裁刘蓉，也为杭州的医美机构带来整体解决方案的 “新打法”。

在现场，刘蓉表示，医美行业归根到底属于医疗领域，机构发展离不开对 “医疗本质” 的坚守，“同时，要认清机构属于什么 ‘基因’，你的 ‘基因’ 决定了打法。”

作为 “数字经济之城”，杭州的医美机构在线上化的投入自然不遑多让。

杭州时光整形负责人表示，新氧科技派出特色品类小组重点帮扶其机构运营，立足新氧线上化大数据、精准流量和技术工具的优势资源，强化线下场景渗透，整体极大地提高了运营效率。同时，新氧还利用直播场景，帮助其在术前、术中和回访环节保障了与消费者及时畅通的信息沟通，从而整体提升了机构的标准化服务流程体系，并最终成功打造出爆款。

“优等生” 杭州的市场表现已经用事实证明了在新氧助力下带来的利好，而这一次，新氧科技的 “新打法” 更加聚焦帮助机构实现信息和服务的深度线上化。

“经典品靠技术、爆品靠案例、流量品靠价格。” 新氧从面积、地理位置、主诊医生、日接诊量、渠道、医院人数等维度，对于医美机构而言，针对大、中、微小型的机构，制定了不同的 “新打法”，来匹配攻略党、测评党、探店党、明星党、达人党等不同类型的用户。

新氧 “1 强 3 降 2 提升” 的 “新打法”，正在帮助机构降门槛、降难度、降风险，在从曝光到评价的业务漏斗每个环节中，强化降本增效，从而整体提升转化和效率。

此外，刘蓉还强调，依托顾委会机制下的强沟通，“CEO 面对面” 也将成为新氧的固定动作，后续新氧也将走遍全国，走进各个城市，倾听前线机构委员的声音，不断提高新氧为机构提供 “新打法”、打造 “新爆品”，高效及时地输出解决方案的能力，为医美机构的发展增速。

经过医美电商前期的用户积累和市场教育，医美电商渗透率不断提升。中商产业研究院预计 2020 年医美电商市场规模达 248.2 亿元，占 2020 年整体医美行业市场规模 8%，市场增长空间广阔。

QuestMobile 数据也显示，2020 年 4 月，新氧 app 成为当月垂直医疗领域的第一流量平台，月活数远远领先于排名其后的平安好医生、丁香园等医疗平台。

“医美产业的发展，与整个互联网社会息息相关，我们需要更多大数据资源支撑，需要更加先进的技术整合。”

作为新氧科技商业产品中心负责人，新氧科技副总裁蔡睿站在专业角度，给现场机构分享了更具实操性的内容。“线上化趋势下，机构与平台的发展都是相辅相成、互为成就的关系，新氧的技术产品迭代一直聚焦机构发展痛点。”

蔡睿也为在场机构深度讲解了如何借助新氧 app 进一步实现线上化运营。

“新氧 app V8.0 升级是顾问委员参与的第一个项目， 从 V8.0 开始，我们切身感受到了新氧在信息线上化与服务线上化迈出的第一步。” 新氧科技副总裁蔡睿在现场提到，“新氧希望通过产品焕新、后台改版，更好联接医美用户与机构，使用户体验及机构获客能力全面提升，从而打造消费者、机构、平台三方共赢的新生态。”

此外，蔡睿还对机构广泛关注的新氧商擎机制进行深入解读。蔡睿称，技术创新丰富了信息的承载量，用户自主获得多维医美服务信息，并沉浸于交互中，用户体验的边界将超越想象。新氧将拥有的行业大数据不断向机构输出，持续反哺机构的运营。例如新氧通商家运营服务评分机制即商擎机制，就是通过基础维护、营销推广、服务能力三大维度对机构评估并得出优先级后，合理地为机构分配商机，促进用户与机构之间的良性沟通。