今日，总部位于印尼的电商物流平台 Shipper 宣布，获得由 Prosus Ventures 领投的 A 轮融资。

Shipper 的现有投资者如 Lightspeed、Floodgate、Y Combinator、Insignia Ventures 和 AC Ventures 也参与了本轮融资。

这笔未公开金额的融资将用于招募人才，同时他们还计划将业务范围扩大到印尼的其他城市，以适应消费者的需求。

Shipper 由联合创始人 Budi Handoko 和 Phil Opamuratawongse 于 2017 年成立，为 30 多个地方的分布式仓储与配送网络提供一站式物流解决方案。2019 年，他们入选了 Y Combinator W19 创业班。

Shipper 可以帮助电商平台上的卖家管理给客户的配送，卖家在后台还能获得物流服务选择的推荐。

此外，Shipper 还开放 API，卖家可以直接在手机上管理订单，打印运单，一站式获取物流信息。

“ 尽管市场规模很大，但印尼的物流效率极低。在二三线城市，运费甚至达到订单总价的 40%，这也是国内大规模电商应用推广的主要障碍，”Budi Handoko 表示，“Shipper 旨在解决印尼物流方面的三大问题，包括混乱的仓储配送选择，不透明的价格，以及低于平均水平的订单跟踪能力。

目前，Shipper 已经与 100 多家快递公司达成合作。

2019 年 9 月，Shipper 完成 500 万美元融资，投资方为 Lightspeed、Floodgate Ventures、Insignia、Convergence Ventures 和 Y Combinator。