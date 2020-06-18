第三方调研机构易观 6 月 17 日发布 “618 主流电商平台 3C 数码家电品类销量监测报告”，报告显示天猫 3C 家电的销量已超越京东，排名第一。

对此，京东 3C 数码家电发布声明。京东在声明中表示，“大量营销号整齐划一地围绕此内容对京东及京东员工进行诋毁谩骂，带有明显操控舆论的黑公关痕迹”，报告缺乏公正性。

京东称其将向主管部门反馈，并恳请相关机构调查：是否存在金钱雇佣第三方机构打击竞争对手、发动水军营销号抹黑，蓄意控制舆论的黑公关产业链。

声明全文：

今天，我们注意到易观发布了所谓《618 主流电商平台 3C 数码家电品类销量监测》的报告。声称某平台 3c 家电销量超越京东，与此同时，我们在社交平台上发现大量营销号整齐划一地围绕此内容对京东及京东员工进行诋毁谩骂，带有明显操控舆论的黑公关痕迹！对此我们特声明如下：

1、 易观的这份报告数据维度完全违背行业常识，数据来源不清，且并未与京东进行数据真实性核验。我们不承认该报告的公正性及结论，并请易观诚实说明该报告

A、该报告是否有人支付费用并预设结论？

B、该报告数据来源是否真实合法？

2、 该报告一经发布立刻有大量营销号跟进抹黑京东（如图所示）。在该报告原文阅读量还不到 100 的时候，外界已经产生了数千条诋毁京东的链接，明显有外力有组织在京东的 618 店庆日之时蓄意抹黑。

3、 鉴于易观的报告缺乏基本的公正性，以及在报告发布后一系列不正常的舆情，我们将向主管部门反馈，并恳请相关机构调查：是否存在金钱雇佣第三方机构打击竞争对手、发动水军营销号抹黑，蓄意控制舆论的黑公关产业链。