将印尼的客户、房东和中介连接起来的房地产科技初创公司 Jendela360 今天宣布，在 Beenext 领投的一轮融资中获得了 100 万美元。

Prasetia Dwidharma、Everhaus 和几家未具名的风投也进行了跟投。

这笔资金将帮助公司 “ 更高效、更有效地来处理房地产交易的每个环节”。

“ 我们还将把这笔资金用于招募更多的人才，打造培训体系，提供专业、规范的房产中介，以实现整体品牌知名度和良好的客户体验。”Jendela360 联合创始人 Kiki Guzali 说。

这家初创公司是三年前由 Guzali（COO）、Ade Indra（CFO）和 Daniel Rannu（CEO）创立的。它是印尼房地产领域第一间引入 360 虚拟看房的公司。

Jendela360 现在将专注于其在房产场景中的 O2O 战略。” 我们需要关注用户体验，不仅要加强我们的线上业务，还要回答整个过程中对线下、实体和人际关系方面的需求。”Guzali 补充道。

Ade Indra 认为，印尼的房地产行业几乎没有创新。

2018 年，Jendela360 与电商 Blibli 合作推出公寓租赁子频道，成为新闻焦点。这使得用户可以在平台搜索公寓，联系房产中介进行预约，并使用 Blibli InStore 应用进行交易。