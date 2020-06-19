“根据国家卫健委的数据，在我国 17 岁以下的 3.4 亿儿童和青少年中，约 3000 万人受到情绪障碍和心理行为问题困扰。13.9 亿国人中，精神障碍患者达 2.43 亿人，总患病率 17.5%。” 朋橙心理的创始人全云峰介绍说 “但由于我们社会心理服务行业还不够成熟，很多人有心理问题也并不会去选择专业的机构治疗。”

在全云峰看来，随着社会经济的发展，心理学在中国已不再只是针对一些精神疾病患者的诊疗学科，还越来越成为一门大众提升生活质量、增强幸福感的生活科学。在患病率如此高的精神问题面前，他不想单纯的做撮合咨询师和患者的服务平台，而是想将心理服务前置化，治 “未病之病”，着重在前期心理知识普及上。于是在 2018 年 8 月，有第四军医大学、阿里巴巴背景的全云峰创立了朋橙心理。他将朋橙心理定位为互联网心理服务平台，提供通俗+专业的心理知识普及、心理测试、在线心理咨询、线下活动及专项训练等服务。

据了解，朋橙心理目前提供面向 C 端个人用户的心理咨询和 B 端机构用户的 EAP（员工关怀计划）等多服务，其推出了 “朋橙心理测评（朋测）”、“橙心答” 等小程序，通过心理测评、心理互助问答等服务，提高大众对心理学的认知。全云峰介绍，朋橙心理测评主要针对的是 B 端机构，帮助企业解决员工心理健康管理（EAP）服务，基于心理图量表来分析用户心理健康状况，以及后期朋橙心理也会安排咨询师前往企业进行心理知识讲座。据其介绍，朋橙心理曾服务的 B 端机构有包括新安化工、重庆宗申、祥源文化等在内的多家上市公司。

而 “橙心答” 则类似于心理咨询类的 “分答”，用户可以在小程序中选择提问或回答。提问包括：普通提问、悬赏提问和指定提问。朋橙心理邀请了全国 100 多名心理咨询师，根据不同的等级有不同的提问价格。而悬赏提问则会吸引更多的人来积极回答，最后由提问者选择最满意的答案，同时用户也可以花钱围观问题的答案。“与分答或市面上付费提问不同的是，橙心答的回答问题的人都是专业的心理咨询师，他们往往会从心理学的角度来分析问题，也会给出更有益的建议。” 全云峰说道，目前橙心答上主要围绕的话题有：亲子关系、婚姻家庭、情感两性和个人发展等。“一般私密性比较强，解决个人的问题，橙心答为一些想要得到专业解读和建议的人提供了一个平台。”

全云峰认为，社会大众对心理服务的理解，首先需要改变 “心理服务=心理咨询” 的印象。因为除了心理咨询，还有一些更多的心理服务方式，门槛更低，贴近性更强。“心理咨询服务并不是很难普及的服务，我们可以随时随地的在互联网中解疑答惑。”

在今年，新冠病毒的肆虐中，人们的生活和心理上都受到了较大的冲击。朋橙心理曾提供在线公益服务，为志愿者、企事业单位提供公益心理援助。全云峰也感受到了大家对心理咨询服务的需求量大大增加，在疫情的中后期也对国内心理咨询服务有一定的促进作用。

近日，朋橙心理宣布，公司已获得百万元人民币天使投资，投资人来自前阿里巴巴员工及上海医疗服务领域高管。全云峰表示，移动互联网的发展，包括大数据及 AI 的发展，将为心理服务带来更多新的服务方式，公司将在心理服务的移动互联网化上深耕，致力于心理服务的前置化。