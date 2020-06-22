6 月 1 日儿童节当晚，一场以 “哔——掉你的声音” 为主题发布会在 B 站举行，来自 B 站的人气 UP 主 “长歌与小见见” 以及当红辣子鸡 “刺猬乐队” 作为讯飞智能录音笔 A1 新品推荐官也发来 “云祝福”，整场活动在年轻热血的氛围中展开。那么今天就让笔者带大家从不同角度体验下这款讯飞新推出的入门级录音笔，是如何演绎科技大佬握手年轻 Z 时代群体后产生的非凡魅力。
当我们在谈论录音笔的事后我们实际在计较什么
在选择录音笔的时候，来自专业人士的建议是先对自己为什么需要它进行几番思考：
1. 我需要什么样的录音功能：只是临场记录还是作一个边说边转的贴纸速记
2. 需要在哪些场合开启：是捕捉那些稍纵即逝日常闪过的灵感，还是上课辅助笔记
3. 需要 ASR 类转写功能吗
4. 外观上要小巧轻便吗
5. 我的预算是多少呢
也正是追随以上问题的答案，这才有了笔者选择讯飞听见智能录音笔 A1 的 五大理由，现在也一并分享各位读者。
产品外观及特性
在产品测评环节开始前，作为能刷脸恰饭偏要靠实力取胜的典型代表，我们还是先盘一盘这款产品。
科大讯飞智能录音笔 A1 整体采用磁带造型，机身重不过 30g，大小仅 55×32×15mm，上班族可以轻易揣进口袋里。采用 PC+ABS 外壳，金属质感喷涂，搭配贴纸可 DIY，符合年轻人为消费对象标榜自我个性化的潜在需求。
这次的设计最大语音风格是它采用了复古卡带式的设计，让人印象深刻。吸睛别致的外型也让他区别于市面上其他同类型产品成为一个卖点。平面上来看，整体只有两个按钮，左边为白色的电源，右边是红色的 record。中间为一排 led 指示灯可以根据不同的长短按下指令告知用户机器的实时状态。当然这里也需要你花几分钟来熟悉它的操作。左下角为可供穿绳绑定的挂扣位置，右侧方则是一个 type—C 的插口，这一点做得非常主流。
整体来看，笔者概括为简洁而不简单。
值得一提的是，掌心大小的包装盒内延续了这样复古明快的设计，但无论是搭配的挂绳，一根必要的 Type B—C 的数据线，双面卡通贴纸，手帕式的说明书和三保，都最大程度上释放了官方的诚意和用心。
漂亮得不像实力派的录音笔它该这样
这款产品最大的性能特色在无非是传统录音设备的几个核心要素：续航、拾音（降噪）以及智能化互联网化的今天所必须具备的 “黑科技” 转录文字准确性。
先来看第一点：根据产品介绍讯飞 A1 长达 1200 分钟的续航时间，使其无需担心因电量不足漏掉关键信息，内置的 550mAh 锂电池，满电可连续录音 10 小时以上，待机时长 20 天。这也意味着，你可以放在包里完全不用管它也没事，拿出来的时候也可以随取随用。
同时搭载最新 BLE5.0 还支持了断电闪存数据，32G 的本地存储空间+云端均对数据进行加密，安全可靠。最大程度上规避了类似 ppt 没有保存电脑 404 的悲剧上演。
在拾音上 A1 同样不可小觑。无论距离采访目标 5 米还是 10 米，采用 Knowles 双麦克风阵列的讯飞 A1，都能成功地做好拾音降噪。与此同时，它还能用算法帮助用户过滤掉没有意义的话，直接 get 重点信息。
另一方面：相比市面上的众多录音笔，讯飞智能录音笔 A1 转写引擎优势明显，端+云的听感和降噪算法，听得更清晰，转写更准确，同时拥有方言及中英混合识别功能，适用更多场景。，讯飞 A1 还支持 10 个语种、12 种方言的转写。无论台上的人说英语、法语、德语，还是东北话、四川话、广东话，讯飞 A1 都能准确识别，并转写出最规范的普通话发言。可以说，只要把讯飞 A1 放进口袋，在会场上低调地听歌、休闲、甚至小憩一下都不是问题。
值得一提的是，第三方给出的实验室报告证实讯飞的转写新纪录是准确率是 98%。搭配多种方言的识别技术以及内置的降噪和麦克风远程拾音硬件设置，相信这款产品虽然定位入门级但已经足够应付不同场景下的记录需求。毕竟，讯飞的智能语音转写产品还被总理点赞过为国货之光，相信这家大公司在老本行上的表现不会令你失望。
软硬兼备：合格录音机配套基础设施
要知道，当今时代一个科技产品评测不应该看持久续航、一键能否完事，还应该体验完配套的 APP 表现再来打分。讯飞的配套 APP 依旧是讯飞听见，笔者强调依旧是因为之前的历代产品都是这款备受好评的软件，软件初次使用需要用户完成手机账户的注册，以及很重要的，绑定购买 A1 设备的最大福利，送一年的免费转录资格。资格的获取很便利，只要双击电源按钮等待指示灯双闪蓝色，就可以进入和手机蓝牙的配对从而跳转激活步骤。笔者做了几张示意图如是：
软件端支持中英混读转写、10 种语言转写、12 种方言转写的功能，同时也能作为一个小秘书帮你做一些编辑工作，比如精确定位到转写有不确定的位置复听和多种条件下分享转写的结果或导出保存。
歌词小测验：来一把 rap 到底行不行
我们试了试把 A1 和杰伦的新歌放在一起看看它们的 “速配指数”。正常环境下最后输出得到了这样的结果。
我们再来看看原版的歌词是长这样子的：
Mojito-周杰伦 (JayChou) 歌词： 词：黄俊郎 曲：周杰伦 麻烦给我的爱人来一杯 Mojito 我喜欢阅读她微醺时的眼眸 而我的咖啡糖不用太多 这世界已经因为她甜得过头 没有跟她笑容一样浓郁的雪茄 就别浪费时间介绍收起来吧 拱廊的壁画旧城的涂鸦 所有色彩都因为她说不出话 这爱不落幕忘了心事的国度 你所在之处孤单都被征服 铁铸的招牌错落着就像 一封封城市献给天空的情书 当街灯亮起 Havana 漫步 这是世上最美丽的那双人舞 缤纷的老爷车跟着棕榈摇曳 载着海风私奔漫无目的 古董书摊漫着时光香气 我想上辈子是不是就遇过你 喧嚣的海报躺在慵懒的阁楼阳台 而你是文学家笔下的那一片海 麻烦给我的爱人来一杯 Mojito 我喜欢阅读她微醺时的眼眸 而我的咖啡糖不用太多 这世界已经因为她甜得过头 这爱不落幕忘了心事的国度 你所在之处孤单都被征服 铁铸的招牌错落着就像 一封封城市献给天空的情书 当街灯亮起 Havana 漫步 这是世上最美丽的那双人舞 铁铸的招牌错落着就像 一封封城市献给天空的情书 当街灯亮起 Havana 漫步 这是世上最美丽的那双人舞 ，
其实这已经可以了是吧！毕竟杰伦哥的 rap 和唱腔大家都懂得，哪怕中文十级的朋友们可能都难辨歌词大意，讯飞 A1 要是一字一句都给照搬过来，那才让人怀疑是不是联网抄作业了，要不然大概就是我们最爱的杰伦变了味吧！
最后，则是价格定位。要知道一般而言，初入职场的新人，大多数人口袋并不算宽裕，所以价格也是必须要考虑的问题。据了解目前这款智能录音笔 A1 的价格仅 RMB 329。
再说一点美中不足的的发现，讯飞听见其实还有专业的网页版，但目前为止的体验下来看似乎移动端的 A1 用户权限和网站界面所谓的 S 系列包月会员没有打通，实际在网页端体验上传后的转录订单需要自费。
作者补充：对方产品经理回应称因为网站上上传音频无法识别判断是 A1 录制的（也就说放开就意味着用户随便上传音频就可以转写）。
这点对于一些长时间录音对话（比如笔者这样的新闻工作）转写订单需求来说，移动端无论是在同步抑或上传流程的效率还有相当大的提升空间，如果网站贯通权限变为多一个选项，无疑将是更有效率的解决方案。
最后，笔者略微掐指一算按照官网提供价目标准 3 元 10 分钟的基础机器转录价，差不多 399/3*10/60≈23，不到 24 小时小一天的录音操作工时就能回本，如此计算岂有不赚的道理？特别是当代作为互联网原住民走向职场的年轻栋梁们，你会甘心因为录音听译耗尽青春韶华，就此沦为一枚社畜吗？