我们试了试把 A1 和杰伦的新歌放在一起看看它们的 “速配指数”。正常环境下最后输出得到了这样的结果。

我们再来看看原版的歌词是长这样子的：

Mojito-周杰伦 (JayChou) 歌词： 词：黄俊郎 曲：周杰伦 麻烦给我的爱人来一杯 Mojito 我喜欢阅读她微醺时的眼眸 而我的咖啡糖不用太多 这世界已经因为她甜得过头 没有跟她笑容一样浓郁的雪茄 就别浪费时间介绍收起来吧 拱廊的壁画旧城的涂鸦 所有色彩都因为她说不出话 这爱不落幕忘了心事的国度 你所在之处孤单都被征服 铁铸的招牌错落着就像 一封封城市献给天空的情书 当街灯亮起 Havana 漫步 这是世上最美丽的那双人舞 缤纷的老爷车跟着棕榈摇曳 载着海风私奔漫无目的 古董书摊漫着时光香气 我想上辈子是不是就遇过你 喧嚣的海报躺在慵懒的阁楼阳台 而你是文学家笔下的那一片海 麻烦给我的爱人来一杯 Mojito 我喜欢阅读她微醺时的眼眸 而我的咖啡糖不用太多 这世界已经因为她甜得过头 这爱不落幕忘了心事的国度 你所在之处孤单都被征服 铁铸的招牌错落着就像 一封封城市献给天空的情书 当街灯亮起 Havana 漫步 这是世上最美丽的那双人舞 铁铸的招牌错落着就像 一封封城市献给天空的情书 当街灯亮起 Havana 漫步 这是世上最美丽的那双人舞 ，

其实这已经可以了是吧！毕竟杰伦哥的 rap 和唱腔大家都懂得，哪怕中文十级的朋友们可能都难辨歌词大意，讯飞 A1 要是一字一句都给照搬过来，那才让人怀疑是不是联网抄作业了，要不然大概就是我们最爱的杰伦变了味吧！