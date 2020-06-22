近日，景德镇牵手蚂蚁区块链，推动当地陶瓷产业上链，打造行业数字基础设施。景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司（简称 “景德镇市国控集团”）、十大陶瓷品牌皇窑完成签约。

由于瓷器无统一标准、真假难辨，仿冒品泛滥严重影响瓷器产业品牌溢价，景德镇陶瓷市场也成假货洼地，瓷器非遗文化受损，导致传统营销模式不可避免地遭遇瓶颈，数字化创新模式也亟需转型升级。尤其是疫情冲击下，陶瓷企业面临不同程度的经营与融资困难，如何去伪存真，提升商业信任成为最大的痛点。

加入蚂蚁区块链生态，景德镇瓷器供销体系通过区块链技术，打通商品流通中瓷器产品、交易、资金、流量等多方协同要素，实现过程信息不可篡改，从而降低各环节互信成本，加速陶瓷产业数字化，并实现企业信用资产流转提高融资效率，打造陶瓷产业首个基于数字可信机制的开放协作网络样本。

这一样本的实现，将成为非遗文化保护的关键支撑。国家级非遗传承人、景德镇国际陶瓷文化交流中心会长黄云鹏在接受媒体采访时说，“打假是永远打不完的，现在问题是怎么保护版权。最好的保护就是让非遗文化活下来。”

蚂蚁区块链在交易性能、隐私保护、跨链互联等关键技术领域取得了重大突破，累计专利申请数达 2344 件。在应用上，蚂蚁区块链实现了商品溯源、司法、版权、公益、供应链金融、资产证券化、电子票据等 50 个多场景的规模化商业应用。

“区块链是解决数字化时代的信任问题的最佳解决方案，区块链是重构生产关系的技术，其他技术都只是改进生产力。” 在 6 月 19 日的在第十二届陆家嘴论坛上，蚂蚁集团董事长井贤栋再度提出区块链技术价值的论断。