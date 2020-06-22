端午小长假将至，随着国内大部分地区疫情防控形势逐渐好转，广大市民旅游出行的需求明显增加。美团大数据显示，今年端午假期较五一火车票预定量增幅较大，高铁周边游、亲子游、自驾游、拼假游等成为端午旅游消费关键词。

“后浪” 成端午高铁出行主力军，亲子用户单量提升

美团大数据显示，端午购票人群中，90 后和 00 后等 “后浪” 成为购票主流，80 后和 70 后紧随其后。从职业分布来看，上班族和学生各占 40%。其中，亲子游订单量上涨，利用端午假期享受亲子出游时光成为不少家庭的选择。

除此之外，城市周边高铁短途游受欢迎，特别是 2 小时内的高铁行程受到家庭出游的青睐。比如，上海开往杭州、苏州、南京；广州开往深圳、东莞、珠海；成都开往重庆、绵阳、眉山；武汉开往孝感、襄阳、黄石等城市短途高铁线路预定量排名靠前。

拼假出行受上班族欢迎，“请 3 休 8” 可享超长假日

今年端午假期集中在周末，不少上班族会选择 “请 3 休 8” 拼假错峰出行，享受 8 天超长假日。美团大数据显示，端午出行和返程高峰分别集中在 6 月 20 日和 6 月 27 日前后，三分之一用户会选择拼假出行。

受疫情影响，出于安全因素考虑，不少家庭会选择在端午自驾出游，通过拼假进行中长途自驾的用户比例有所上升。出行人群年龄集中在 22-45 岁，上海、南京、杭州、广州、天津等城市的游客占比较大。中长途热门自驾线路主要集中在青海、甘肃、新疆、云南、西藏等地区。

新一线城市跻身热门客源地，新开高铁区域活力释放

美团大数据显示，北京受疫情影响订单量下降，但是上海、广州、深圳等一线城市出行依然活跃，位于飞机、高铁热门客源地城市排行榜前列。同时，成都、南京、杭州、武汉、西安等 “新一线城市” 的旅游消费活力在进一步释放，占据热门客源地城市的半壁江山。

火车出行方面，依据美团火车票数据，去往成都、郑州、广州的高铁预订量排名全国前三，其次是上海、南京、武汉、重庆、杭州、深圳和长沙。其中，新开高铁线路订单量上涨，大同—西安线、成都—贵阳线、张家口—呼和浩特线等火车票预订量增幅较大。

飞机出行方面，美团机票数据显示，受疫情影响，端午整体机票价格较去年下降了 30%，特别是往年热门航线降价明显，由此带来端午机票预订量同比增长 20%。上海、成都、昆明、重庆和西安成为飞机出行最热门目的地城市前五名，其中，上海出发飞往深圳的票量最高，其次是成都、重庆和广州。

美团火车票负责人万永青表示，“端午相比五一的火车预定量明显上涨，用户的消费需求在不断释放，作为上线近五年的美团火车票业务，已经累计为一亿人次提供了出行购票服务，未来将继续提升产品和服务能力，为更多用户提供优质贴心的服务。”