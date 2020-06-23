苹果在 watchOS 7 中终于加入了用户期待已久要的睡眠监测功能。新系统会在睡眠期间调暗屏幕亮度并关闭通知提醒，并会记录你的睡眠状态。

健康与健身方面，本次更新加入了针对疫情的洗手动作监测功能，当你洗手时表盘上会出现倒计时，以确保洗了足够时间（20 秒）来杀毒。之前的 Activity 程式，此次则更新为 Fitness。除了界面上变得更加简洁之外，更是加入了多种舞蹈、核心锻炼等新运动模式。

噪音检测与提醒方面，新系统会根据世界卫生组织的建议，给出每周使用耳机时长的资讯。

除此之外，watchOS 7 也支持 Siri 翻译和 iOS 14 的骑行导航功能，并支持快速分享表盘。说到表盘，新系统当然也增加了多种小组件和表盘可供选择。

watchOS 7 将会在 7 月推出公测版，这是苹果首次推出手表系统的公测计划。新系统将于今年秋季正式推出，支持 Apple Watch Series 3 及更新产品。

顺带一提，tvOS 本次也获得小幅更新，包括加入画中画功能，以及针对游戏加强了用户体验。在新系统中，用户可以通过控制中心切换账户，并查看好友和成就等信息。此外，tvOS 14 还加入了对 Xbox 精英手柄和无障碍手柄的支持。苹果同时宣布 Apple TV+ 将在今年夏天登陆索尼和 Vizio 的智能电视。