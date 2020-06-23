虎牙直播、斗鱼直播、哔哩哔哩等又被网信办约谈了。根据网信中国微信号消息，近期，国家网信办会同相关部门对国内 31 家主要网络直播平台的内容生态进行全面巡查。经查，“虎牙直播”“斗鱼直播”“哔哩哔哩”“映客直播”“CC 直播”“疯播直播”“欢乐直播”“花椒直播”“西瓜视频”“全民小视频” 等 10 家网络直播平台存在传播低俗庸俗内容等问题。

国家网信办指导属地网信办依法依规约谈上述平台企业，视违规情节对相关平台分别采取停止主要频道内容更新、暂停新用户注册、限期整改、责成平台处理相关责任人等处置措施，并将部分违规网络主播纳入跨平台禁播黑名单。

国家网信办有关负责人表示，结合群众举报及核查情况表明，国内 31 家 主要网络直播平台普遍存在内容生态不良现象，不同程度地存在内容低俗庸俗问题。其中，秀场类直播乱象频发，一些女主播衣着暴露，一些男主播言行粗俗恶俗，低俗热舞、恶搞、谩骂等现象屡禁不绝；聊天类直播内容无营养无价值，甚至传播不良价值观；留言互动、弹幕和用户账号注册疏于管理，违法违规信息层出不穷。一些平台企业经营态度不端正，自身利益至上，有的借助免费 “网课” 推广 “网游”，有的利用色情低俗内容诱导用户点击浏览并充值打赏，有的利用 “抽奖”“竞猜”“返利” 等方式涉嫌组织网络赌博。诸多直播乱象严重背离社会主义核心价值观，危害青少年健康成长，败坏社会风气，社会各界呼吁要严加整治。