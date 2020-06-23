IDC《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告，2020 年第一季度》显示，2020 年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为 1762 万台，同比下降 11.3%。基础可穿戴设备（不支持第三方应用的可穿戴设备）出货量为 1486 万台，同比下降 5.5%，智能可穿戴设备出货量为 276 万台，同比下降 33.3%。

报告显示，华为凭借渠道运营能力和产品市场号召力，在手表市场上的表现尤其稳健，帮助其逆势增长，跃居中国可穿戴市场第一位。小米出货量同比略微下滑，主要来自于小米手环在疫情期间供应链停工和需求不足的双重压力。苹果尽管在手表和耳机上受到一定程度影响，因处在快速上升时期，同比依然能够保持一定增长。乐心依托手机厂商的手环订单，出货规模大幅增长。步步高旗下的小天才儿童手表受到疫情影响较为严重，儿童户外活动的限制导致需求锐减。

2020 年第一季度，中国可穿戴设备市场主要呈现以下三个特点：

耳机和成人手表逆势增长

受到新冠疫情影响，2020 年第一季度中国可穿戴市场尽管遭受到一定冲击，整体上看依然好于预期：一方面在家办公和学习明显带动了消费者对耳机产品的需求；另一方面，主要依托线下通讯渠道的成人手表市场在渠道运营方面更加成熟。2020 年第一季度，耳机市场出货量同比增长 26.5%，成人手表市场出货量同比增长 8.4%。其中，耳机市场的增长动力主要源自于真无线耳机的快速发展；基础手表则成为成人手表市场的重要贡献力量。预计 2020 年，中国可穿戴设备市场出货量将增长 17.4%，其中耳机产品增长 47.7%，成人手表增长 37.6%。

消费者对价格的敏感度升高

随着疫情影响带来的收入压力，用户在消费电子设备上可支配的预算逐渐缩紧，对价格敏感度逐渐升高。同品类产品，较低价位段的产品份额明显升高。其中，耳机的平均价格同比下滑 15.1%；另外，儿童手表和手环产品的平均单价均有不同程度下降。

渠道运营能力愈发重要

自疫情爆发以来，线上渠道备受关注，除电商平台外，社交平台也越来越多涉足电商领域。然而，厂商在渠道运营方面的能力，不仅仅体现在渠道的多元化上，更体现在对渠道的吸引和把控能力上。积极拓展线上渠道的同时，对线下渠道的深度合作，有助于在未来不确定因素较多时稳定局面。